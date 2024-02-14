Şans kurabiyesi nasıl yapılır? Şans kurabiyesi tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Şans kurabiyesi nasıl yapılır? Şans kurabiyesi tarifi için malzemeler neler?
Basit malzemelerle hazırlanan şans kurabiyesi tarifi, aynı zamanda içlerine gizlediğiniz özel notlarla sevdiklerinize anlamlı bir sürpriz sunmanızı sağlıyor. Peki, şans kurabiyesi nasıl yapılır? Şans kurabiyesi tarifi için malzemeler neler?

Tüm dünyada severek tüketilen şans kurabiyeleri içlerine notlar yerleştiriliyor. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz şans kurabiyesi tarifini sizler için derledik. Peki, şans kurabiyesi nasıl yapılır? Şans kurabiyesi tarifi için malzemeler neler?

İşte şans kurabiyesi tarifi..

ŞANS KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler:

- 2 adet yumurta beyazı

- 1/2 su bardağı toz şeker

- 1/2 su bardağı tuzsuz tereyağı (eritilmiş)

- 1 su bardağı un

- 1/2 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

- Yarım limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

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ŞANS KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Fırını 180 dereceye ayarlayın ve fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Yumurta beyazlarını mikserle kar haline gelene kadar çırpın. Şekerin yarısını ekleyin ve karışım iyice kabarana kadar çırpmaya devam edin. Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın.

Unu eleyerek yavaşça karışıma ekleyin. Vanilin ve limon kabuğu rendesini de ekleyip karıştırın.

Hamuru bir çay kaşığı yardımıyla yağlı kağıda aralıklı olarak küçük daireler halinde yerleştirin. Hamurun üzerine önceden hazırladığınız notları veya mesajları koyun.

Fırında üzeri hafif pembeleşene kadar, yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri hemen şekil verme aşamasına geçirin. Yumuşak oldukları için dikkatli bir şekilde kapatın.

Soğuduktan sonra kurabiyelerinizi servis yapabilir veya güzel bir şekilde paketleyebilirsiniz.

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