Şansal Büyüka'yı dinlemedi faturasını acı ödedi. Okan Buruk'un başına bakın neler geldi

Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamaktı. Öyle ya, gruptaki en zayıf takım Kopenhag'dı, mutlaka İstanbul'da 3 puan alınmalıydı. Diğer rakipler biliyorsunuz Manchester United ve Bayern Münih.

Ama Galatasaray yaptığı onca transfere ve yıldızları kadrosuna katmasına rağmen hayal kırıklığı ile başladı ve Kopenhag'la sahasında 2-2 berabere kaldı. 2-0 geri düşerken, beraberliği son dakikalarda güçlükle kurtardı.

Peki neden?

İşte bunun nedenini spor basınının 1 numaralı ismi Şansal Büyüka 17 Eylül'de Yeniçağ'da yazmıştı.

Bakın Okan Buruk'u nasıl uyarmıştı? İşte o yazıdan bölümler:

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Büyükler kazanınca “Aslansın, Kaplansın, Kartalsın, Kanaryasın" diye gaz verenlerden biri değilim… Futbolun doğrularını görmeye çalışırım… Böyle bir anlayış bakınca ilk yarıda “iyi", ikinci yarıda “kötü" bir Galatasaray gördüm…

Galatasaray'da tarihinin en kaliteli, en alternatifli kadrosu var… Samsun maçındaki fark, bu kalitenin ve alternatifli kadronun sahaya yansımasıydı…

Galatasaray şimdilik bu kalitesi zirve yapan kadronun, “oyun gücünü" sahaya yansıtamıyor… Okan Hoca “herşeyimizle hazırız" demişti ama ben Galatasaray'ın henüz kadronun ve futbolun hakkını verdiğine inanmıyorum…

Galatasaray’ın rakibi bunaltan sürekli bir baskısı yok… Özellikle ikinci yarıda Galatasaray ne kadar hücum ettiyse, Samsunspor da en az o kadar hücum etti… Belki de daha fazla…

Galatasaray'ın orta alanının bu kadar rahat geçilmesi, Torreira gibi “insan dışı" olağanüstü bir marköre rağmen bu kadar fazla hücum yemesi gerçekten şaşırtıcı…

Galatasaray'ın ikinci yarının başında yediği iki gole bakmayın… Birincisi sol stoper Abdülkerim'e, ikincisi sağ stoper Nelsson’a çarpıp kaleci Muslera'yı yanılttı ve ağlara gitti… Ancak özellikle ikinci yarıda rakibe bu kadar hücum şansı vermesi, kalesinde bu kadar tehlike yaşaması hoş değil… Süper Lig’de götürürsün ama Şampiyonalar Ligi'nin şakası yok…

Galatasaray'ın yumuşak karnı sol savunmacı Angelio… Yerini çok kaybediyor, rakibe yakın oynamıyor, geniş alanlar bırakıyor, kolay çalım yiyor ve arkasına çok rahat adam kaçırıyor… Lig neyse ama Şampiyonlar Ligi sıkıntı yaratabilir…

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Bu uyarıları Samsunspor maçından bir gün sonra yapmıştı Yeniçağ'da. Yeniçağ okurları bu olacakları o gün anlamıştı. Okan Buruk okumamış demek ki, faturasını acı ödedi.