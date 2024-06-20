Santarelli'nin karısı Santarelli'ye karşı. İtalya Filenin Sultanları'nı konuşuyor

Bir yandan Milletler Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda diğer taraftan da olimpiyat heyecanı yaşanıyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu. C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile eşleşti.

Türkiye ile İtalya'nın aynı gruba düşmesiyle A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörü Daniele Santarelli ve eşi De Gennaro karşı karşıya gelecek.

Uzun bir aradan sonra 'Maviler’e dönüş yapan De Gennaro, Paris 2024 Olimpiyatları’nda İtalya ile aynı gruba düşen Türkiye’nin karşısına çıkacak. Imoco Conegliano’da bu yıl birlikte zaferler yaşayan çift, bu kez rakip olarak mücadele edecek.

Imoco Conegliano’yu da çalıştıran Santarelli, bu sezon takımıyla önemli başarılara imza attı. Eşi De Gennaro ile birlikte İtalya ve Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluklar yaşayan çift, bu başarılarıyla adından söz ettirdi.

Bir süredir İtalya Milli Takımı’ndan uzak kalan De Gennaro, teknik direktör değişikliği sonrası yeniden milli takıma davet edildi. Voleybol Milletler Ligi kadrosunda yer alan deneyimli libero, olimpiyat takımı kadrosunda da yer alarak, Türkiye’yi çalıştıran eşi Santarelli ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

İtalya’da yayınlanan haberlerde, “Daniele Santarelli, Olimpiyatlarda Moki De Gennaro’ya meydan okuyacak. Karı-koca birbirine rakip olacak” ifadeleriyle bu ilginç eşleşmeye dikkat çekiliyor.

İtalya’da yıldız oyuncular Egonu ve Vargas’ın karşılaştırılmasıyla ilgili haberler de gündemde. İtalya’nın grubunun kolay olmadığı ve Daniele Santarelli’nin Türkiye’sinin Avrupa’nın son şampiyonu olduğu, dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Melissa Vargas’ın kadroda yer aldığı belirtiliyor.

İtalya Milli Takımı’nda yaşanan anlaşmazlıklar sonrası, antrenör Davide Mazzanti ile yollar ayrıldı. İtalya Voleybol Federasyonu, başantrenörlük görevi için Julio Velasco ile anlaşmaya vardı. Velasco’nun yönetimindeki takımda, Paris 2024’te Egonu da yer alacak.