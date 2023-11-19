Sapığa iyi hal indirimi. 6 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğu istismar etmişti

Zonguldak’ta 6 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanık için mahkemeden karar çıktı. Mahkeme heyeti ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak 36 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

KAYNAK: DHA
Sapığa iyi hal indirimi. 6 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğu istismar etmişti

Zonguldak’ın merkeze bağlı bir köyünde yaşayan Necmi K., 2020 yılında arkadaşı ile bisiklete binen ve o dönem 7 yaşında olan uzaktan akrabası E.K.’yi cami tuvaletine götürerek kapıyı kilitledi.

Necmi K., bağırdığı için ağzını bantladığı E.K.’ye önce burada, ardından da evinde cinsel istismarda bulundu. Necmi K., oyun oynamak için çağırdığı E.K.’den 1 yaş küçük uzaktan akrabası E.Z.’ye de cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu.

Yaşananlar, E.K.’nin öğretmenine anlatması ile ortaya çıktı. Okulda tutanak tutuldu, ardından jandarmaya haber verildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Necmi K. hakkında ‘çocuğa cinsel istismar’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘tehdit’ suçlarından dava açıldı.

“SUÇLAMA NE RAPORLA NE DE TANIKLA İSPATLANMIŞTIR”

Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Necmi K., avukatlar ve aileler salonda hazır bulundu. Savcının mütalaasında 82 yıla kadar hapis cezası istediği sanığın avukatı, “Müvekkilimin atılı suçu işlediğini ispatlayan somut delil yoktur. Suçlama ne raporla ne de tanıkla ispatlanmıştır. Suçlama 2 çocuğun tutarsız iddialarından ibarettir. Lehe hükümlerin uygulanarak beraatine karar verilsin” dedi.

Son sözü sorulan Necmi K.,”Hiçbir şekilde bu suçu işlemedim. Böyle bir şey yapmam, bu hataya düşmem. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim” diye konuştu.

SANIK YAKINLARI SALDIRDI

Mahkeme heyeti, sanığı ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ‘iyi hal’ indirimi de uygulayarak toplam 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Necmi K. ‘tehdit’ suçundan beraat ederken, karar sonrası sanık yakınları adliye koridorunda fenalık geçirdi. Bazı sanık yakınları da ‘iftira atıyorsunuz’ diyerek çocukların yakınlarına saldırdı. Taraflar, polisin araya girmesi ile adliyeden çıkartıldı.

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