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Öğretmen 40 öğrencisine cinsel tacizde bulundu. Avusturya'yı ayağa kaldıran olay

Avusturya öğrencilerine cinsel tacizde bulunan öğretmen haberiyle çalkalanıyor. Söz konusu beden eğitimi öğretmeninin 2004-2019 yılları arasında en az 40 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu ve öğrencilerin müstehcen görüntülerini sakladığı tespit edildi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 13:45
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Avusturya'yı ayağa kaldıran olay: Öğretmen 40 öğrencisine cinsel tacizde bulundu.

Öğretmen 40 öğrencisine cinsel tacizde bulundu. Avusturya'yı ayağa kaldıran olay
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AA'da yer alan habere göre, Başkentte spor eğitimi veren bir ortaokulda 2019’da beden eğitimi öğretmeninin öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin iddiaları araştırmak için Viyana Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon ön raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Komisyon, cinsel taciz suçlamaları sonrasında 2019’da intihar eden öğretmenin evinde ele geçirilen deliller ışığında, söz konusu okulda eğitim görmüş öğrenciler, o dönemdeki öğretmen ve idarecilerle görüşerek 30 sayfalık rapor hazırladı.

ÖĞRENCİLERİ BAYILTMIŞ
Raporda, en az 40 öğrencinin cinsel tacize maruz kaldığı, bazı öğrencilerin "bir tür bayıltıcı madde" ile etkisiz hale getirilerek taciz edildiği belirtildi.

Söz konusu okulda "tacizci öğretmenin en çok sevilen eğitmen" olarak bilindiğine dikkatin çekildiği raporda, bu kişinin sapkın yönlerinin ortaya çıkmasını önlemek için böyle bir yola başvurduğu belirtildi.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER OLAYI GÖRMEZ GELMİŞ
Raporda, tacizci öğretmenin öğrencileriyle kurduğu şüpheli ilişkilerden hem bazı öğretmenlerin hem de eski müdürün haberdar olduğu ancak buna rağmen idareci ve öğretmenlerin gerekli hukuki adımları atmadığı vurgulandı.

Olaya ilişkin savcılıkla birlikte hareket eden komisyonun, görsel materyallerde yer alan 25 erkek öğrencinin kimliğini tespit ettiği, bunların dışında yaklaşık 15 öğrencinin daha bulunduğu, bu çocuklara yönelik kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Savcılık olaya ilişkin eski ve yeni okul müdürü olmak üzere 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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