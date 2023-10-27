Şapka çıkarılacak karikatür. Emre Ulaş çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, “100. yılda bütçe” başlığıyla şapka çıkarılacak bir karikatür çizdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şapka çıkarılacak karikatür. Emre Ulaş çizdi

Usta karikatürist Emre Ulaş’ın çizdiği karikatür, bu kez şapka çıkarılacak cinsten oldu.

İşte şapka çıkarılacak o karikatür:

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Ulaş, '100. yılda bütçe' başlıklı karikatüründe; sağlık, eğitim, yargı, kültür sanat ve diyanet olmak üzere beş farklı alanı ele aldı. Her bir alanda ise sektörün çalışanlarını temsil eden kişiler yer aldı.

Sağlık, eğitim, yargı ve kültür sanat alanlarını temsil eden kişilerin, kendilerine ayrılan az bütçeden yakındığı görülürken, diyaneti temsil eden çalışanın fazla bütçeyi taşımakta zorlandığı görüldü.

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