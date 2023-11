Mizah tarihine geçecek karikatür. Emre Ulaş çizdi.

Mizah ve hicvin usta ismi Emre Ulaş, AYM’nin ihlal kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay’ı ve hukukun geldiği son noktayı çizdi.

İşte o Karikatür:

“Anayasa mahkemesi kararları uygulanmıyor!” başlığıyla ele alınan karikatürde, AYM başkanı, Can Atalay ile ilgili alınan kararı açıklayarak, “Avukat Can Atalay’a hak ihlali yapılmıştır, yargılanması durmalı ve tahliye edilmeli!..” diyor. Can Atalay’da yanıt olarak, “Sayın başkan, size karşı da hukuksuzluk yapılıyor… Seve seve avukatınız olurum!” diyor.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı'na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını yürüten Can Atalay, Gezi Parkı davasında yargılanarak 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay’a hak ihlali yapıldığını ve yargılanmasının durdurulup tahliye edilmesine verilmesine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise AYM’nin ihlal kararına rağmen dosyayı Yargıtay'a gönderdi.