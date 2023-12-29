Sara hastalığına şifa olan ot ortaya çıktı

İnsanların sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelme süresi devam ediyor. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfetmeyi devam ettiriyor. Bu bitkilerden birinin de karabaş otu olması dikkatlerden kaçmadı.

KARABAŞ OTU NEDİR?

Ballıbabagiller familyasından, bir veya çok yıllık otsu yahut dip kısmı odunsu bir bitki olduğu biliniyor. Ezildiği zaman çok kuvvetli ve hoş olmayan bir koku çıkardığı bildirildi. Çiçekleri mavi veya menekşe renginfe olmasıyla dikkat çekti. Bir türünden karabaşyağı denilen bir esans çıkarıldığı bildirildi. Yurdumuzda alçak makilerde bulunduğu biliniyor.

KARABAŞ OTUNUN FAYDALARI

-Sara ve beyin hastalıklarında kullanıldığın altı çizild.

- Ağrıları geçirdiği bildirildi.

-Kalbe kuvvet verdiği ifade edildi.

-Damar sertliğinde faydalı olduğu biliniyor.

- Balgam sökmesi dikkat çekti.

-Bağışıklık sistemini güçlendirdiğinin altı çizildi.

-Kan dolaşımının düzenlenmesinde etkili olması dikkat çekti.

-Sakinleştirici etkisi bulduğu bildirildi.

-İdrar yolu sorunlarına iyi geldiği bildirildi.

-Uyuşukluğu giderir, zindelik vermesiyle dikkat çekiyor.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Karabaş otu, çay, parfüm ve daha pek çok şeyde kullanılan bir bitki olduğunun altı çizildi. Karabaş otu yağı ise vücuda sürülerek ağrı kesici ve yatıştırıcı olarak işlev gördüğü bildirildi. Bu yüzden karabaş otu yağı, masaj yağı olarak da isimlendirildiği biliniyor.

Karabaş otunun kuru veya taze çiçek ve yapraklarından elde edilen karabaş çayı, kaynar su ile demlendikten sonra içilebileceğinin altı çizildi.

Karabaş otunun çiçekleri kaynatılarak reçel de yapılabileceği bildirildi. Bu reçelin sağlığa faydalarının olduğu bildirildi.