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AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket

2023 seçimleri öncesinde Artıbir Araştırma tarafından yapılan Aralık 2022 tarihli seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun rakip olması durumundaki oy durumu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 17:00
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Saray'da bu sonuç konuşuluyor. AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket  

AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
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Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberleştirdiği araştırmaya göre, Artıbir Araştırma Şirketi, Türkiye genelinde 1500 katılımcıyla birlikte gündem araştırması yaptı. “Bu pazar seçim olsa aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?” sorusuna yurttaşlar, yüzde 43.6 ile “Kemal Kılıçdaroğlu”, yüzde 39.4 ile “Recep Tayyip Erdoğan” yanıtını verdi. Yüzde 17’lik kesim ise “Kararsız” olduğunu belirtti.

Ankete katılanlar, “Sizce Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmalı mı” sorusuna ise yüzde 57.8’le “Evet”, yüzde 30.4’le “Hayır” derken 11.8’i ise “Kararsız” cevabını verdi.

Katılımcılara “Sizce Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olmalı mı” sorusu da soruldu. Yurttaşların yüzde 30.2’si “Evet” derken yüzde 56.3’ü de “Hayır” yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 13.5’i ise “Kararsız” yanıtını verdi. 

İMAMOĞLU'NA BÜYÜK DESTEK

 

Ankette yurttaşlara “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı onaylıyor musunuz” sorusu soruldu. Yurttaşların yüzde 72.6’sı “Hayır”, yüzde 18.3’ü “Evet” derken yüzde 9.1’i ise “Fikrim yok” dedi.

Ankette CHP seçmeninin adaylara oy verme eğilimi de soruldu. Yüzde 61.5’lik kesim Kemal Kılıçdaroğlu derken yüzde 24.3 Ekrem İmamoğlu, yüzde 14.2 ise Mansur Yavaş yanıtını verdi.

FARK KAPANDI

Katılımcılara yöneltilen “Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz’ sorusunda ise AKP diyenler yüzde 30.6’yken, CHP diyenler ise yüzde 28.1 oldu. Ayrıca, İYİ Parti yanıtını verenler yüzde 14.3, HDP diyenler yüzde 11.9, MHP ise yüzde 6.1 oldu. Yurttaşların 8.9’luk bir kısmı ise diğer partilere oy vereceklerini söyledi.

 

 

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Abe
28.12.2022 17:52
Abe heyran gidici!..  
 
Misafir
28.12.2022 17:51
Lütfen anketlere bakarak rehavete kapılmayın. İnsanları bu şekilde yönlendirmeyin. Oy kullanacak kaç suriyeli var, mühürsüz zarflar, parmak boyası sorununu gözardı etmeyin.  
 
Lütfi Karaman
28.12.2022 17:27
Yalanlar dolanlar bu çağda yaşarmış  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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