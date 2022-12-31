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Bursa Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı olarak istihdam etmek üzere 3 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 06:23
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Bursa Teknik Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak

Bursa Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkımdaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz. İlan olunur.

BAŞVURU NOTLARI:
1-Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetlmelik'le belirlenen şartlan sağlamaları gerekir. ALES'tcn en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında Al.ES puanı 70 olarak kabul edilir.
2-Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmekledir. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, c-mail vb. ortamda yapılan müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-Başvurular ilana çıkılan kadroların bulunduğu Fakültcyc/Yüksckokula yapılacaktır. Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilemez. Sınav aynı tarih ve saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
4-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btn.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5-Onaylı istenen belgeler Resim kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü "Aslı Gibidir" yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir. 6-E-Dcvlcttcn alınan okunaklı karekodlu diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim etmek zorundadır.
7-Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkım saklı tutar, gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8- Atanmaya hak kazanan adaydan, atamasına ilişkin islenecek diğer belgeler sonuç açıklama tarihinde duyurulacaktır.
9-Araştırma Görevlisi için başvuran adayların, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 6 ncı fıkrası " l'czsiz yüksek lisans programlan hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptınlamaz ve devam edilemez" hükmü gereğince sadece ilgili programda öğrencilik şartı aranmaktadır. Aksi takdirde başvurusu geçersiz sayılacaktır.
10-Başvuru vb. konularla ilgili iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayiası üzerinden ulaşılabilir.

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