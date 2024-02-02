Saray'ın sağ kolundan da anında istifa açıklaması geldi. Besbelli istifa edeceğini herkes biliyormuş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden istifa etmesinden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Erkan’a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti ve “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir.” diyerek Merkez Bankası’nın bundan sonraki adımı hakkında sinyal verdi.

İSTİFASINI SANKİ HERKES BİLİYORDU

Cevdet Yılmaz'ın, Erkan'ın istifasını duyurmasından hemen sonra bu açıklamayı yapması, kamuoyunda istifanın önceden bilindiği ve beklendiği yönünde soru işareti oluştu.

Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

“Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir.”

HAFİZE GAYE ERKAN İSTİFA ETTİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Erkan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı.

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir.

Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Hasseten Amerika’da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum.

Saygılarımla."

MALİYE BAKANI ŞİMŞEK'TEN IŞIK HIZINDA BASIN AÇIKLAMASI

Peşinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de duruma ilişkin paylaşım yaparak Erkan’a teşekkür ederek bundan sonraki durumu değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.

Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.

Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Mehmet ŞİMŞEK

Hazine ve Maliye Bakanı"

MERKEZ BANKASI’NDAN BANKALARA YAZI GÖNDERİLMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL Swap Piyasası'na ilişkin dikkat çeken bir adım atmış, bankalara yönelik yeni bir düzenlemeye ilişkin bir yazı gönderdi. Bu düzenleme kapsamında, döviz karşılığı TL Swap Piyasası'nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı yüzde 30'dan yüzde 3'e indirildiği açıklanmıştı.