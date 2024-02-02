Yeni Merkez Bankası Başkanının kim olacağı belli oldu. Saray birini istiyor Mehmet Şimşek birini

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın bu akşam saatlerinde Twitter üzerinden istifa istemesi üzerine Külliyede hareket başladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeniçağ yazarı ve ekonomist Remzi Özdemir, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Pazartesi günü piyasaların nasıl açıklanacağı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MEHMET ŞİMŞEK YENİ BAŞKAN ATAMASI İÇİN KISA BİR SÜRE SONRA SARAYA ÇIKACAK

Mehmet Şimşek'in Cevdet Akçay ismi için baskı yaptığını söyleyen Özdemir, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın bu akşam saatlerinde Twitter üzerinden istifası yani affını istemesinin ardından Külliyede hareket başladığını, Mehmet Şimşek’in yeni başkan ataması için kısa bir süre sonra saraya çıkacağını söyledi.

MEHMET ŞİMŞEK CEVDET AKÇAY DİYOR. CUMHURBAŞKANLIĞI İSE HATİCE KARAHAN DİYOR

Mehmet Şimşek’in yeni başkan ataması konusunda görüşme yapması beklendiğini söyleyen Özdemir, "Başkan yapmak istediği kişi kendisinin isteği üzerine başkan yardımcısı görevine gelen Cevdet Akçay. Bankacılık kulislerinde dolaşan bilgiye göre. Cumhurbaşkanlığı ise Erdoğan'ın eski danışmanı Hatice Karahan’ın bu görevi atanması konusunda ısrarlı bir çalışma var. Yeni merkez bankası Başkanı’nın bu gece yarısı ya da en geç yarın atanması bekleniyor. Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın bakanlıkta Mehmet Şimşek ile görüşme yaptığı öne sürülüyor."

Bankacılık kulislerinde dolaşan bilgiye göre ise Cumhurbaşkanlığı, yeni MB Başkanı olarak Erdoğan'ın eski danışmanı Hatice Karahan’ın bu atanmasında ısrar ediyor.

GAYE ERKAN İSTİFA ETTİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

Erkan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı.

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir.

Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Hasseten Amerika’da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum.

Saygılarımla."

MEHMET ŞİMŞEK'TEN JET AÇIKLAMA



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaye Erkan'nın istifası üzerine açıklamalarda bulundu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.

Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.

Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı