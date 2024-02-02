İşte Mehmet Şimşek'in alel acele istifa açıklaması. Gaye Erkan'ın istifasını Mehmet Şimşek neden anında kabul etti

Kaynak: Haber Merkezi
İşte Mehmet Şimşek'in alel acele istifa açıklaması. Gaye Erkan'ın istifasını Mehmet Şimşek neden anında kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası üzerine açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.
Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.
Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Mehmet ŞİMŞEK
Hazine ve Maliye Bakanı"

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