Şerafettin tilki Trabzonspor'da gizli olayları günler öncesinden yazdı başkan istifa etti. Ne dediyse ne yazdıysa çıkan adam

Yazdığı yazılarla gündeme damgasını vuran Şerafettin Tilki'nin Yeniçağ'daki Trabzonspor yazısı yine ortalığı sarstı.

Kulüplerde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda dönen dolapları anlatan yazılarıyla spor medyasına yön veren Şerafettin Tilki, bu kez de Trabzonspor'u ayağa kaldırdı.

Tilki'nin kulağı Trabzon'a kadar uzanmış, Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'na yapılan büyük kumpası yazmıştı.

Abdullah Avcı'nın kumpasın neresinde olduğunu da vurgulayan Tilki, Trabzonspor'da olanlarla ilgili ünlü dizi Game Of Thorens benzetmesi yapmış, Ahmet Ağaoğlu'nun istifa edeceğini belirtmişti.

Tilki yazısında Ağaoğlu'nun ayağını kaydıranların yönetime aldığı Ertuğrul Doğan ve takımın başına getirdiği Abdullah Avcı olduğunu vurgulamıştı.

Şerafettin Tilki'nin o yazısının linkini aşağıda bulacaksınız.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/-iste-baskan-ahmet-agaoglunun-kuyusunu-kazanlar-sari-sacli-kara-bela-serafettin-tilki-trabzonspordaki-buyuk-kumpasi-ortaya-cikardi-636675h.htm

Peki o günden sonra ne oldu?

Ağaoğlu istifa etti. Doğan geçici olarak başkanlığı üstlendi. Kulüp seçime gidiyor. Abdullah Avcı tarihi başarısızlığa rağmen "Yeni gelecek yönetim önünü açarım" gibi bir düşünceye kapılmadan görevine devam ediyor.

Nasıl adam bu Şerafettin Tilki?

Her şeyi duyuyor, dedikleri tek tek çıkıyor.

Şimdi de herkes kötü kedi Şerafettin'in peşinde! Trabzonspor'da kumpası kuranlar da.

Herkes onu arıyor, herkes onu konuşuyor

O sadece Yeniçağ'a açıklıyor

Şerafettin Tilki'nin yazdıklarını yalanlayamıyorlar; çünkü doğruları yazıyor.

TFF ve kulüpler... Boşuna uğraşmayın. Şerafettin her adımınızı takip ediyor.

Şerafettin Tilki