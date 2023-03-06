6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Şerafettin tilki Trabzonspor'da gizli olayları günler öncesinden yazdı başkan istifa etti. Ne dediyse ne yazdıysa çıkan

Şerafettin tilki Trabzonspor'da gizli olayları günler öncesinden yazdı başkan istifa etti. Ne dediyse ne yazdıysa çıkan adam

Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki korkulu rüya olmaya devam ediyor. Ne dediyse çıktı. Başkan istifa etti. Trabzonspor'daki kumpası günler öncesinden yazdı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 11:04
Takip Et

Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki yine haklı çıktı

Şerafettin tilki Trabzonspor'da gizli olayları günler öncesinden yazdı başkan istifa etti. Ne dediyse ne yazdıysa çıkan adam
+
Aa
-

Yazdığı yazılarla gündeme damgasını vuran Şerafettin Tilki'nin Yeniçağ'daki Trabzonspor yazısı yine ortalığı sarstı.

Kulüplerde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda dönen dolapları anlatan yazılarıyla spor medyasına yön veren Şerafettin Tilki, bu kez de Trabzonspor'u ayağa kaldırdı.

Tilki'nin kulağı Trabzon'a kadar uzanmış, Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'na yapılan büyük kumpası yazmıştı.

Abdullah Avcı'nın kumpasın neresinde olduğunu da vurgulayan Tilki, Trabzonspor'da olanlarla ilgili ünlü dizi Game Of Thorens benzetmesi yapmış, Ahmet Ağaoğlu'nun istifa edeceğini belirtmişti.

Tilki yazısında Ağaoğlu'nun ayağını kaydıranların yönetime aldığı Ertuğrul Doğan ve takımın başına getirdiği Abdullah Avcı olduğunu vurgulamıştı.

Şerafettin Tilki'nin o yazısının linkini aşağıda bulacaksınız.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/-iste-baskan-ahmet-agaoglunun-kuyusunu-kazanlar-sari-sacli-kara-bela-serafettin-tilki-trabzonspordaki-buyuk-kumpasi-ortaya-cikardi-636675h.htm

Peki o günden sonra ne oldu?

Ağaoğlu istifa etti. Doğan geçici olarak başkanlığı üstlendi. Kulüp seçime gidiyor. Abdullah Avcı tarihi başarısızlığa rağmen "Yeni gelecek yönetim önünü açarım" gibi bir düşünceye kapılmadan görevine devam ediyor.

Nasıl adam bu Şerafettin Tilki?

Her şeyi duyuyor, dedikleri tek tek çıkıyor.

Şimdi de herkes kötü kedi Şerafettin'in peşinde! Trabzonspor'da kumpası kuranlar da.

Herkes onu arıyor, herkes onu konuşuyor

O sadece Yeniçağ'a açıklıyor

Şerafettin Tilki'nin yazdıklarını yalanlayamıyorlar; çünkü doğruları yazıyor.

TFF ve kulüpler... Boşuna uğraşmayın. Şerafettin her adımınızı takip ediyor.

Şerafettin Tilki

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
1
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
4
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
5
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
6
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
7
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿İskenderun'da yükselen deniz suyu çekilmeye başladı
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿Uzmanlardan kadınlara uyarı. Daha güzel görünmek isterken sağlığınızı riske atmayın
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyecek
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
﻿Rüyada intihar etmek ne anlama geliyor? Rüyada intihar etmek neye işaret?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.