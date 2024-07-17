Sarıgül affını istedi

Düzenleme: Kaynak: GS Gazete
Sarıgül affını istedi

Önümüzdeki günlerde Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği’ne gelmesi beklenen Ömer Sarıgül Dursun Özbek'i arayarak affını istedi.

Sosyal medyada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video servis edildi.

Söz konusu videonun montaj olduğunu belirten Mustafa Sarıgül, “Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

ÖMER SARIGÜL AFFINI İSTEDİ

Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken oğlu Ömer Sarıgül ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Önümüzdeki günlerde Dursun Özbek tarafından Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirilmesi beklenen Ömer Sarıgül’ün Özbek’i arayarak affını istediği iddia edildi.

DİĞER GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

Aynı zamanda GSYİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Galatasaray Emlak A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Ömer Sarıgül’ün bu görevlerine ise devam edeceği belirtildi.

352549836-173872202073198-208438544241126976-n.jpg

İlgili Haberler
UEFA açıkladı milliler havaya uçtu
Saint Maximin'in bilinmeyen özelliklerini ortaya çıkardı
Son Haberler
Alkollü sürücü polisi atlatamadı Gündem
Alkollü sürücü polisi atlatamadı
İngiltere enflasyon rakamlar açıklandı Ekonomi
İngiltere enflasyon rakamlar açıklandı
Çöpün yanına bırakılan ekmekleri alan yaşlı adam öldüresiye dövüldü. İzmir’den İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler Gündem
Çöpün yanına bırakılan ekmekleri alan yaşlı adam öldüresiye dövüldü. İzmir’den İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler
İntihar edecekti son anda ikna edildi Gündem
İntihar edecekti son anda ikna edildi
Ünlü milyarder fiyatlara isyan etti. Dünya devi markayı yerden yere vurdu Spor
Ünlü milyarder fiyatlara isyan etti. Dünya devi markayı yerden yere vurdu
Bilecik’te aranan suç makinesi tutuklandı Yerel Haberler
Bilecik’te aranan suç makinesi tutuklandı
Konut satışlarında kabus gibi düşüş. Artık yabancı bile almıyor Ekonomi
Konut satışlarında kabus gibi düşüş. Artık yabancı bile almıyor