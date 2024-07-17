Sarıgül affını istedi

Sosyal medyada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video servis edildi.

Söz konusu videonun montaj olduğunu belirten Mustafa Sarıgül, “Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

ÖMER SARIGÜL AFFINI İSTEDİ

Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken oğlu Ömer Sarıgül ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Önümüzdeki günlerde Dursun Özbek tarafından Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirilmesi beklenen Ömer Sarıgül’ün Özbek’i arayarak affını istediği iddia edildi.

DİĞER GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

Aynı zamanda GSYİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Galatasaray Emlak A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Ömer Sarıgül’ün bu görevlerine ise devam edeceği belirtildi.