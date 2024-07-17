Saint Maximin'in bilinmeyen özelliklerini ortaya çıkardı

Jose Mourinho daha Fenerbahçe'nin başına geçmeden önce takım hakkında ön rapor hazırlamıştı.

Geçen sezonun maçlarını izleyen dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcının ilk tespiti şöyle olmuştu:

"Adam eksilten, çalım atabilen, direkt kaleye giden hızlı bir sol kanat transferi şart."

Transfer listesinin ilk sırasına bu tarife tam uyan Allan Saint-Maximin'i yazdı.

Roma döneminde isteyip alamadığı Fransız yıldız için Başkan Ali Koç'a özel istekte bulundu.

Acun Ilıcalı ve Mario Branco'nun da yoğun uğraşları sonunda Allan Saint-Maximin dün akşam İstanbul'a ayak bastı.

Böylesine önemli bir yıldızın henüz 27 yaşında Türkiye'ye getirilmesi, üstelik bu rakamlara transfer edilmesi çok önemli bir transfer başarısı.

Çünkü daha geçen sezon 27 milyon Euro bonservisle Newcastle'dan Al-Ahli'ye giden ve 2026 sonuna kadar Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi olan Allan Saint-Maximin'in, Fenebahçe'ye kiralama dahil tüm maliyeti 8 milyon Euro.

Arabistan'da 13 milyon Euro maaş alan Fransız yıldız, 8 milyon Euro kazanacak bu rakamın 3 milyon Euro'luk kısmı da Al-Ahli tarafından ödenecek.

Tek kelimeyle bravo!

Çılgın bir kişiliğe sahip Allan Saint-Maximin, futbol kariyerine St. Etienne altyapısında başladı ve 2015 yılında AS Monaco’ya transfer oldu.

Ancak Monaco’da düzenli forma şansı bulamadığı için farklı takımlara kiralık olarak gönderildi. 2017 yılında 10 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Nice’de 74 maçta 11 gol ve 14 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu performansı, onu İngiltere Premier Lig’e taşıdı.

Newcastle United forması altında 4 sezonda toplam 124 maça çıkan Saint-Maximin, 13 gol ve 21 asistle etkileyici bir performans sergiledi.

Premier Lig’de oynadığı dönemde sadece sahadaki yetenekleriyle değil, dünyaca ünlü markalara ait farklı saç bantları takarak da manşetleri süsledi.

Maximin'in saç bandı takıntısı Karate Kid filminden geliyor.

Japon çizgi romanı olan mangaları da çok seven futbolcunun, Lyana, Ninhia ve Dayden adında da üç çocuğu var.

Annesi okul müdürü, babası ise üniversitede akademisyen olan Saint-Maximin çok başarılı bir öğrenci olduğu için ailesi futbol oynamasını istememiş.

Tecrübeli futbolcunun IQ'su ise 145 olarak ölçülmüş.

Yunan tanrılarından da etkilenen Allan Saint-Maximin, Helios isimli kendi masa üstü oyununu da yaptı. Daha önce ırkçılıkla karşı karşıya kalan Fransız futbolcu ırkçılık karşıtı kampanyaları da destekliyor.

Ayrıca renkli kişiliğiyle de tanınan Saint-Maximin, Newcastle United döneminde sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katıldı.

Bir maç sonrası kolundaki Rolex saatini çıkarıp bir taraftara hediye etmesi de unutulmaz anılarından biriydi.