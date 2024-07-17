Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen videonun nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen video gündeme bomba gibi düştü.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

Konuya ilişkin çarpıcı bir iddia da Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan'dan geldi.

Turhan, konuya ilişkin açıklamalara şu şekilde:



İçeriği ile ilgilenmem. Ancak böylesi bir skandalın nasıl sızdığı konusunda kesin bilgiye sahibim. Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen Murat Haznedar, Mustafa Sarıgül’ün avukatıydı. İşte bu Murat Haznedar’ın bir de yardımcısı vardı. Belediye çevrelerinde büyük iş bitirici olarak tanınan Hüseyin Sipahi. Sipahi’nin organizasyonu gözlerden kaçmadı. Görevden alındı, hatta bir dönem de içeriye girdi. İşte böylesi bir bağlantıya sahip Sipahi, Mustafa Sarıgül ile ortak bir işe girmiş. Maslak’ta Ali Ağaoğlu’na ait bir gayrimenkulü 15 milyon dolara almış. Tapu ise Sarıgül’ün mutemedinde kalmış. Aradan geçen sürede Sipahi, parasını veya mülkün yarı tapusunu istemiş. Sarıgül ise sallayıp durmuş.

Tam bu sırada Mustafa Sarıgül’ün evinde çalışan kadın görevli ise bahsedilen kumpası kurmuş. Özel görüntüleri kayda almış. Bu görüntüler ise Hüseyin Sipahi’nin eline ulaşmış.

İddiaya göre Mustafa Sarıgül, oğlu Emir’i Sipahi’nin oğlu ile görüştürmüş. Bir miktar da para ödemeye razı olmuş. Ancak verdiği sözü de tutmamış. Zaman zaman küçük parçalar halinde ödemeler yapmış. En son 100 bin dolar ödeyince de dananın kuyruğu kopmuş.

Şimdi konuşulan ise başka görüntülerin de bulunduğu. Olayın diğer cephesi ise yolsuzluk parasının nasıl bölüşüleceği.

Hatice Turhan'ın yazısının gündem olmasının ardından ise Hüseyin Sipahi'den açıklama geldi.

Sarıgül ile resmi olmayan hiçbir alacak-verecek meselesinin olmadığını belirten Sipahi şunları kaydetti:

"Para için bu tarz videoları çekecek birisi asla değilim. Konu yargıya taşınmıştır zaten, yargı suçluları bulup tespit edecek gereken yapılacak. Hatice Hanım'ın yazısındaki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."