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Galatasaray'da Okan Buruk'un 2 takım çıkardı

Galatasaray Okan Buruk yönetiminde yeni sezona sıfırlanmış kadroyla girdi. Sarı-Kırmızılı takımda transfer komitesi dünyaca ünlü yıldızların yanı sıra gelecek vâdeden isimleri de kadrosuna kattı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 12:38
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Sarı-Kırmızılılarda iki 11 dışında genç oyuncuların performansı da Okan Buruk'u mutlu ediyor

Galatasaray'da Okan Buruk'un 2 takım çıkardı
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Galatasaray, Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Haris Seferovic, Leo Dubois, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakçı, Mathias Ross ve Yusuf Demir'le sezonun en iddialı kadrosu konumuna geldi.


Fanatik'in haberine göre bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyen Galatasaray geniş kadronun avantajını yaşayacak. Teknik direktör Okan Buruk ideal 11'ini bulsa da özellikle İstanbulspor maçında Mata ve Barış Alper Yılmaz'ın performansları genç teknik adamın kafasını karıştırmış durumda. Yeni transferlerle kadro o kadar genişledi ki Sarı-Kırmızılı takımın kadrosundan iki 11 rahatlıkla çıkıyor.

MUTLU EDEN GELİŞME

Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi
Okan Gocuk, Leo Dubois, Metehan (Emin Bayram), Ross, Kazımcan, Midtsjö, Berkan Kutlu, Mata (Yusuf Demir), Barış Alper Yılmaz, Rashica, Gomis
Galatasaray'da bu iki 11 dışında genç oyuncuların performansı da Okan Buruk'u mutlu ediyor. Son olarak İstanbulspor maçında süre alan Beknaz Almazbekov, Baran Aksaka ve sonradan oyuna giren Berk Kızıldemir kısa süredeki performanslarıyla tam not aldı. Hamza Akman da milli takımda olmasına rağmen Okan Buruk'un zaman zaman şans verdiği genç oyunculardan...
Galatasaray'da bu sezon yapılan 13 transferden en zayıf hakla gibi gözüken İsviçreli golcü Haris Seferovic oldu. Okan Buruk'un yeterince şans verdiği 30 yaşındaki golcü performanslıyla beklentilerin altında kaldı. Toplam 6 maçta 353 dakika süre alan deneyimli ismin golü ve asisti bulunmuyor.

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