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Okan Buruk sitem etti

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 22:59
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk sitem etti

Okan Buruk sitem etti
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası Okan Buruk, "Gol beklentimiz yüksekti ama çok kaliteli işler yapamadık. Asıl sorunumuz, sonlandırma. Rakip ceza sahasına çok rahat bir şekilde gittik ama orada Galatasaray kalitesinin altında kaldık. En büyük sıkıntımız buydu bugün için. 11'e 11 devam ederken savunma iyi durduk, geçişe izin vermedik ama 3. bölgede iyi işler yapmalıydık. Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme! Hamle yaparken zorlanıyorsunuz.

Oyuncu değişiklerinde çıkardığımız oyuncular kötü oynamadılar. Orjinal bir forvet atmak için Seferovic'i oyuna aldık, Sergio'yu duran top için oyuna aldık. Deplasmanda genel olarak iyi bir oyun vardı. Ancak iki takımın da altını çizeceği şey, zemin kötüydü. Bu zeminde, iki takım için de çıkabilecek en iyi kalite ortaya çıktı. Ligdeki bütün takımların zorluğu yabancı kuralı. Oyuncu değişikliği yaparken zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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