Sarımsaklı yoğurt ishal yapar mı?

Sarımsaklı yoğurt genellikle bir çok yemeğin sosu olur ve afiyetle yenir. Yararları çok öncelerden biliniyor. Zira bu ikilinin yararları saymakla bitmiyor. İşte o yararları:

SARIMSAKLI YOĞURT FAYDALARI NELERDİR?

Sindirim problemlerini önemli düzeyde azaltır.

Bağırsakların işleyişini düzenler.

Sindirim sisteminin sağlıklı olmasını sağlar.

Midede olan tahriş ve iltihabı azaltmaktır.

İştah açar.

Yüksek tansiyon için yararlıdır.

Kanser hücreleriyle savaşır.

Vücutta oluşan yaraları iyileştirir.

Damar tıkanıklığını önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Salgın hastalıklara olumlu katkıları bulunur.

Balgamı söker atar.

Midede oluşan gazı giderir.

SARIMSAKLI YOĞURT İSHAL EDER Mİ?

Sarımsaklı yoğurdun birçok hastalığa karşı olumlu etkileri bulunur. Sindirim sistemini onarır dengede tutar. Kabızlığı da giderir. Bağırsak kurtlarını döker. Aksine ishal yapmaz, ishalle savaşır. Çünkü içeriğinde tek başına B vitamini, selenyum, lif, manganez ve C vitamini içerir. Yoğurt ise tek başına karbonhidrat, protein, mineral, vitamin ve lipitler gibi vücudun gerekli olduğu bütün besin değerlerini bünyesinde barındırır.