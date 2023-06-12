Atiye karnı burnunda sahneye çıktı

Şarkıcı Atiye, Uşak Sivaslı Çilek Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Atiye, hamile olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini ve sahne almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Atiye karnı burnunda sahneye çıktı

Şarkıcı Atiye, 35. kez düzenlenen Uşak Sivaslı Çilek Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı.

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Konser alanını dolduran binlerce hayranının alkışları arasında sahneye çıkan Atiye, son hiti Dalgana Bak'la enerji dolu bir başlangıç yaptı.

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‘Budur’, ‘Salla’, ‘Aşkistan’, ‘Ya Habibi’, ‘Soygun Var’, ‘Salla’ gibi şarkılarıyla yüksek tempolu gecenin fitilini ateşleyerek, iki saat boyunca konserine aralıksız devam etti.

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Atiye, sahnede kendisine eşlik eden 7 kadın ve 3 erkekten oluşan, müzisyen ve dansçılarıyla birlikte hamile olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini ve sahne almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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Konser sonunda Atiye’ye festival anısına 1 kasa dolusu çilek vererek teşekkür etti. Kadın ve çocuk hayranlarının fazlaca yer aldığı konserde, Atiye'nin şarkılarına özellikle çocuklar dans edip eşlik etti.

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Atiye, danslarını taklit eden çocuklarla konser boyunca ilgilenip eğlenceli dakikalar yaşamalarını sağladı. Atiye her zamanki gibi, Zeynep Tosun imzalı beyaz pantolon ve ceketten oluşan kombini ve güzelliği ile göz kamaştırdı.


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