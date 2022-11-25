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Buray tatile gitti su kuyusu açtırdı

Şarkıcı Buray, yoğun konser maratonuna ara vererek gittiği Madagaskar’ın Antsirabe kasabasında su kuyusu açtırdı. 

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 11:17
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Şarkıcı Buray tatil için gittiği Madagaskar'da su kuyusu açtırdı

Buray tatile gitti su kuyusu açtırdı
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Şarkıcı Buray, yoğun konser maratonuna ara verdi ve Madagaskar ve Mauritius'a tatile gitti. Buray, Bir Küçük Adım Derneği üyeleri ve Başka Türlü Macera ekibiyle Madagaskar’ın Antsirabe kasabasında, su kuyusu açtırdı.

Çalışmalara destek de veren Buray, "Bu coğrafyanın en büyük sorunlarından biri bu..." dedi. "Her yıl binlerce insan temiz içme suyu kaynağı eksikliği nedeniyle yakalandıkları hastalıklara yenik düşüyor" diyen Buray, "Bunun büyük bir bölümünü ise masum çocuklar ve bebekler oluşturuyor. Şu dünyada bir çocuğun yüzündeki gülümseme ve mutluluktan daha değerli bir şey yok" diye konuştu.

Öte yandan Buray, bölgenin sembolü haline gelen 220 kilogramlık, 122 yaşındaki Aldabra kaplumbağası Big Daddy ile poz verdi. Ona serenat yapıp elleriyle besledi.

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