Zeynep Bastık'ın Katar konserinden ilk görüntüler geldi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da sahneye çıktı.

Konseri izleyen Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi. Zeynep Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.

Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndaki sahnesi için 250 bin dolar kazanacağı iddia edilmişti.

