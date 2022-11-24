24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şarkıcı Emrah'tan meslektaşlarına şöhret uyarısı

Şarkıcı Emrah'tan meslektaşlarına şöhret uyarısı

Şarkıcı Emrah, "Şöhret sizi idare ederse aynaya baktığınız zaman kendinizi farklı görürsünüz" diyerek meslektaşlarını uyardı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:34
Takip Et

Şarkıcı Emrah meslektaşlarını şöhret konusunda uyardı

Şarkıcı Emrah'tan meslektaşlarına şöhret uyarısı
+
Aa
-

Emrah, önceki gün alışveriş için geldiği City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Emrah, meslektaşlarını şöhret konusunda uyarılarda bulundu. 

51 yaşındaki şarkıcı "Ben işlerim ve projelerimle gündemde olmayı tercih ediyorum. 'Siz susun, işiniz konuşsun derim' ben" şeklinde konuşan Emrah, şöhretin kendisini yönetmesine izin vermediğini ve kariyeri boyunca hep halkın içinde olduğunu söyledi.

"BEN İNSAN İÇİNDE OLMAYI SEVİYORUM"

Son dönemde şarkıcıların sokaklarda korumalarıyla gezmesini de yorumlayan ünlü isim, meslektaşlarının şöhretlerini iyi yönetmesi tavsiyesinde bulunup şunları söyledi: 

Ben insan içinde olmayı seviyorum, onlarla sohbet etmeyi severim. Örneğin simitçiden simit ve ayran alır hem yürür hem yerim. Tabii korumayla gezilecek yer var gezilmeyecek yer var. Bir konser ya da programınız olur gerektiğinde kullanılır. Öbür türlü şöyle bir şey vardır. 'Şöhret mi sizi idare ediyor, siz mi şöhreti idare ediyorsunuz?' durumu ortaya çıkar. Orada ince bir çizgi var. Kimin sizi idare ettiği önemli. Şöhret sizi idare ederse aynaya baktığınız zaman kendinizi farklı görürsünüz. Parayı yönetmek de öyledir."

"AŞIK OLDUĞUM MESLEĞİ YAPIYORUM"

Kariyerinde 40'ıncı yılın içinde olduğunu da sözlerine ekleyen şarkıcı, müziğin mi yoksa oyunculuğun mu zor olduğu sorusu üzerine ise "Hiçbir iş kolay değil. 40 yıldır aşık olduğum mesleği yapıyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine aynı işi yapmayı isterim. Müzik bir sevdadır, aşktır, oyunculuk da öyle" ifadelerini kullandı. 

Yakında yeni projeleriyle döneceğini belirten ünlü şarkıcı "Ben müzikten hiçbir zaman kopmadım ki. Yaptığım işler ortada. Müzikten kopulmaz, bırakamazsınız yani" dedi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
5
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
6
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.