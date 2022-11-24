Şarkıcı Emrah'tan meslektaşlarına şöhret uyarısı

Emrah, önceki gün alışveriş için geldiği City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Emrah, meslektaşlarını şöhret konusunda uyarılarda bulundu.

51 yaşındaki şarkıcı "Ben işlerim ve projelerimle gündemde olmayı tercih ediyorum. 'Siz susun, işiniz konuşsun derim' ben" şeklinde konuşan Emrah, şöhretin kendisini yönetmesine izin vermediğini ve kariyeri boyunca hep halkın içinde olduğunu söyledi.

"BEN İNSAN İÇİNDE OLMAYI SEVİYORUM"

Son dönemde şarkıcıların sokaklarda korumalarıyla gezmesini de yorumlayan ünlü isim, meslektaşlarının şöhretlerini iyi yönetmesi tavsiyesinde bulunup şunları söyledi:

Ben insan içinde olmayı seviyorum, onlarla sohbet etmeyi severim. Örneğin simitçiden simit ve ayran alır hem yürür hem yerim. Tabii korumayla gezilecek yer var gezilmeyecek yer var. Bir konser ya da programınız olur gerektiğinde kullanılır. Öbür türlü şöyle bir şey vardır. 'Şöhret mi sizi idare ediyor, siz mi şöhreti idare ediyorsunuz?' durumu ortaya çıkar. Orada ince bir çizgi var. Kimin sizi idare ettiği önemli. Şöhret sizi idare ederse aynaya baktığınız zaman kendinizi farklı görürsünüz. Parayı yönetmek de öyledir."

"AŞIK OLDUĞUM MESLEĞİ YAPIYORUM"

Kariyerinde 40'ıncı yılın içinde olduğunu da sözlerine ekleyen şarkıcı, müziğin mi yoksa oyunculuğun mu zor olduğu sorusu üzerine ise "Hiçbir iş kolay değil. 40 yıldır aşık olduğum mesleği yapıyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine aynı işi yapmayı isterim. Müzik bir sevdadır, aşktır, oyunculuk da öyle" ifadelerini kullandı.

Yakında yeni projeleriyle döneceğini belirten ünlü şarkıcı "Ben müzikten hiçbir zaman kopmadım ki. Yaptığım işler ortada. Müzikten kopulmaz, bırakamazsınız yani" dedi.



