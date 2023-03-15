Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'a sette evlilik teklifi

Oyuncu Arzu Yanardağ "Hayatımız Roman" filminin setinde evlenme teklifi aldı. 45 yaşındaki Arzu Yanardağ aynı filmde rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'ın teklifine "evet" dedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Anıl Altan, Aslı Bekiroğlu, Cem Belevi, Anıl İlter, Rüçhan Çalışkur, Suat Sungur, Dilara Büyükbayraktar, Uğurcan Yanardağ ve Şebnem Özinal'ın da yer aldığı projede Arzu Yanardağ Suzan isimli bir Roman kızına hayat veriyor.

Tiyatro sahnelerinden edindiği tecrübeyi kamera karşısına taşıyan oyuncu, çok renkli bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 10 gündür Lapseki’de bulunan ünlü oyuncu samimi tavırlarıyla, çekimlerin büyük bir kısmının gerçekleştiği Şen Mahalle halkının sevgisini kazandı.

SEVGİLİSİNE 'EVET' DEDİ

Öte yandan sette romantik dakikalar yaşandı. Arzu Yanardağ aynı zamanda filmde de rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ’dan evlilik teklifi aldı. Çok duygulanan güzel oyuncu sevgilisine 'Evet' yanıtını verdi.

Çiftin soyadlarının aynı olması dikkat çekti. Uğurcan Yanardağ’ın asıl mesleğinin ise boksör olduğu öğrenildi.



