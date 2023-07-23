Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'a nikahın da Nuri Alço babalık yaptı

Şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca reddettiği DNA testleri sonucu kabullendiği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandığı Eda İrap ile evlendi. Erdoğan'ın nikâh şahitliğini ise Nuri Alço yaptı. Tayfun Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımda ''Baba yok baba gibi adamlar var yanımda'' demişti.

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'a nikahın da Nuri Alço babalık yaptı

Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandığı Eda İrap ile evlendi.

Nuri Alço nikah masasında yaptığı konuşmada "İşte hayat böyle bir şey… Biz de babasıyla 'Ayrılamam' filminde beraberdik. Bir amca, baba yarısı vardı. Emrah'ın amcasıydım.

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Şimdi oğlunun artık hem amcası, hem abisi ve onun her zaman yanında olacağıma söz veriyorum, tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. İnşallah çok güzel bir yolları olur, uzun bir yolculukları olur. kendilerini kutluyorum, tebrik ederim" dedi.

Alço sanat dünyasındaki dostlarının, yalnızca kötü günlerinde değil, iyi günlerinde de yanlarında olarak vefasını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Tayfun Erdoğan'da duygularını sosyal medyadan "Eee 'Amca' demek 'baba yarı' demek... Abim, bu mutlu günümde dünyaevine girerken, benim nikah şahidim olduğun için teşekkür ederim. Sözü çok güzeldi, 'Babasıyla bir, amca-baba yarısı oynamıştık. Şimdi oğlunun hem amcası, hem abisiyim' dedi. İyi ki varsın" sözleriyle ifade etti.

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Tayfun Erdoğan geçtiğimiz aylarda nişan töreninden bir video paylaşmış ve altına sitem dolu bir mesaj yazmıştı:

"Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda."

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