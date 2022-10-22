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Hande Yener sahnede baygınlık geçirdi

Pop müziğin kraliçesi Hande Yener, önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendiren Yener, sahnede birden fenalaştı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 16:51
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Şarkıcı Hande Yener sahnede fenalaştı

Hande Yener sahnede baygınlık geçirdi
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Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Ataşehir Watergarden İstanbul’daki Muamma Plus’da sahneye çıktı. 

Snob Magazin'in haberine göre; sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendiren Hande Yener, bir ara sahnede fenalaştı. 

Büyük panikle önce sahne arkasına oturtulan daha sonra dışarı çıkartılan Hande Yener, bir süre hava aldıktan sonra sahnesine kaldığı yerden devam etti. 

MİDESİ BULANMIŞ

Yener’in mide bulantısından ötürü sahnede başının döndüğü öğrenildi. Ünlü şarkıcının genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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