Hande Yener sahnede İranlı kadınlar için saçını kesti. ''Tüm kadınlara özgürlük diliyorum''

Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltında gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümü ardından İran'da yüzlerce kişi gözaltına alındı, eylemleri dünyaya yayıldı. Bu eylemlere bir destek de şarkıcı Melek Mosso'dan sonra Hande Yener'den geldi.

Kuruçeşme’ye özel repertuvar hazırlayan Hande Yener, “22 yıldır beraberiz. Çok heyecanlıyım ve bir tek sizin yanınızda böyle heyecanlanıyorum. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim.” diye sevenlerini selamladı.

Hakan Akkaya imzalı iki özel tasarım kostüm giyinen sanatçı, kıyafet seçimi ile yine çok cesurdu. İlk bölümde inci ve değerli taşlarla el işçiliğinde işlenmiş siyah elbisesi ve dev siyah duvağı ile sahneye çıkan Yener, ikinci yarıda giydiği büyük kollu mini beyaz deri elbisesiyle benzersiz ve emsalsiz ikonik tarzını ortaya koydu.

DEV SİYAH DUVAK VE SAÇLARINI KESEREK PROTESTO ETTİ

Konserin kapanışında ‘Sen Ağlama’ şarkısını ağlayarak seslendiren Hande Yener, İran'da rejim güçleri tarafından öldürülen Mahsa Amini’ye destek verdi.

“Özgürlüğü için savaşan bütün kadınlar için, hayatını kaybeden minicik kızlarınız için… Onlar daha bebekler… Onlara ve dünyadaki tüm kadınlara özgürlük diliyorum! Erkekler de bizi destekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz bir arada çok mutluyuz. Çocuklarını kaybeden ailelere baş sağlığı diliyorum. Keşke saç kesmekle özgürlüklerini elde edebilseler… Bu bir simge!” diyerek Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde dansçılarıyla birlikte saçlarını kesti.

Sahnede dev ekranda “Dünyadaki tüm kadınlar için özgürlük istiyoruz!” yazısı ve Yener’in desteği seyirciden ayakta alkış aldı.

