Hande Yener dudağındaki morluğa açıklık getirdi: Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 49 yaşındaki popçu, müzikseverlerle buluşturacağı yeni şarkısı ve merak edilen yeni stili hakkında açıklama yaptı.

Hande Yener, "Stüdyoya gidiyorum arkadaşlar, kayıt yapacağım. Yeni parça geliyor. Çok acayip bir şarkı, olay olacak. Yeni bir stil; sadece kılığım değil, her şeyim değişecek. Çok sır vermeyeyim" dedi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Photoshop kullanmadığını ve konserine gelen izleyicilerin kendisini yakından gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten Yener, dudağındaki morluk hakkında şöyle konuştu:

"ESKİDEN ALIŞVERİŞ TATMİN EDERDİ ARTIK BOTOKS VE BENZERİ DURUMLARLA MUTLU OLUYORUZ"

"Dudağım morardı, işlem yaptırdım. Teknoloji çıkmış kullanmayacak mıyım? Cep telefonu gibi bir şey bu. Gençken değerlendirmek lazım, ben her zaman bakımımı yaparım ve tazelerim. Alışverişten daha öte bu durum bizim için.

Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları artık botoks ve benzeri durumlarla mutlu oluyoruz. Erkekleri unutturan en güzel konular bunlar bizim için Yener sorulara verdiği cevapların ardından yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı İranlı Misha Michael Mehdikhan ile oradan ayrıldı.