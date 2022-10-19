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  • Hande Yener dudağındaki morluğa açıklık getirdi: Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları

Hande Yener dudağındaki morluğa açıklık getirdi: Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları

Şimdilerde yeni bir şarkı için çalışmalarını sürdüren Hande Yener, Etiler'de bir klinikte yüzüne yaptırdığı estetik müdahaleler ardından aracına giderken muhabirlerin sorularını yanıtladı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 23:41
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Hande Yener geçirdiği estetik operasyon ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı

Hande Yener dudağındaki morluğa açıklık getirdi: Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları
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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 49 yaşındaki popçu, müzikseverlerle buluşturacağı yeni şarkısı ve merak edilen yeni stili hakkında açıklama yaptı.

Hande Yener, "Stüdyoya gidiyorum arkadaşlar, kayıt yapacağım. Yeni parça geliyor. Çok acayip bir şarkı, olay olacak. Yeni bir stil; sadece kılığım değil, her şeyim değişecek. Çok sır vermeyeyim" dedi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Photoshop kullanmadığını ve konserine gelen izleyicilerin kendisini yakından gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten Yener, dudağındaki morluk hakkında şöyle konuştu: 

"ESKİDEN ALIŞVERİŞ TATMİN EDERDİ ARTIK BOTOKS VE BENZERİ DURUMLARLA MUTLU OLUYORUZ"

"Dudağım morardı, işlem yaptırdım. Teknoloji çıkmış kullanmayacak mıyım? Cep telefonu gibi bir şey bu. Gençken değerlendirmek lazım, ben her zaman bakımımı yaparım ve tazelerim. Alışverişten daha öte bu durum bizim için.

Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları artık botoks ve benzeri durumlarla mutlu oluyoruz. Erkekleri unutturan en güzel konular bunlar bizim için Yener sorulara verdiği cevapların ardından yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı İranlı Misha Michael Mehdikhan ile oradan ayrıldı.

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