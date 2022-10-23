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  • İrem Derici'nin ''At gibi aşığım'' dediği kişi ortaya çıktı. İrem Derici'nin tepkisi dikkat çekti

İrem Derici'nin ''At gibi aşığım'' dediği kişi ortaya çıktı. İrem Derici'nin tepkisi dikkat çekti

Cem Belevi'den sonra yeni bir birlikteliğe başlayan İrem Derici'nin kimle birlikte olduğu ortaya çıktı. Derici, cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle yargılanan ve hakkında korkunç iddialar bulunan şarkıcı Kurtuluş Kuş ile beraber. İşte sosyal medyada konuşulan iddia ve İrem Derici'nin tepkisi...

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:47
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Ünlü şarkıcının, at gibi aşık olduğunu söylediği kişi bakın kim çıktı

İrem Derici'nin ''At gibi aşığım'' dediği kişi ortaya çıktı. İrem Derici'nin tepkisi dikkat çekti
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Aradığı ilişkiyi bir türlü bulamayan ünlü şarkıcı İrem Derici, şarkıcı Cem Belevi tarafından aldatılmıştı. Ayrılığı Cem Belevi'yi ifşa ederek duyuran ünlü isim, en son "At gibi aşığım" itirafında bulunarak gönlünü yeni birine kaptırmıştı.

Herkes İrem Derici'nin yeni aşkını merak ederken tv100'deki iddia gündeme bomba gibi düştü

İddialara göre; İrem Derici, cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle dava açılan, görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddiasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş ile iki aya yakın süredir birlikte.

YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU

İkilinin arasındaki yaş farkı da gündem oldu. Derici 35 yaşındayken Kurtuluş Kuş ise 25 yaşında.İrem Derici ve Kurtuluş Kuş'ın ilişkisine "Reklam aşkı", "Yapma İrem yakma kendini" yorumları yağdı.

İREM DERİCİ'DEN İLK TEPKİ

Derici çıkan iddiaların ardından sosyal medya fenomenlerinden birinin kendisine attığı mesaja verdiği tepkiyle dikkat çekti. Derici'nin tepkisi iddiaları yalanlıyor olarak algılandı.

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