Shakira'nın Rafael Nadal ilişkisi ortaya çıktı

İspanyolların ünlü Paparazzisi Jordi Martin, Kolombiyalı şarkısı Shakira'nın, şampiyon raket Rafael Nadal ile gizli ilişkisini ortaya çıkardı.

Martin, America Noticias'a yaptığı açıklamada, bu ilişkinin 10 yıl önce başladığını, ikilinin zaman zaman ayrılıp, zaman zaman barıştığını ve birliktelikleri hep gizli tuttuklarını belirtti.

Paparazzi Martin, "elinizde belge var mı?" şeklindeki bir soruya, "var ama ikisine de söz vermiştim, yalanlarlarsa kamuoyu ile paylaşırım" diye yanıt verdi.