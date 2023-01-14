Pique'den Shakira'ya jet hızıyla yanıt

Pique’nin aldatma hikayeleri ayrılığa rağmen bitmemiş; hem yeni sevgilisi ile sık sık gündeme gelmiş hem de Shakira ile yaşadığı eve sevgilisini getirdiği iddiaları basında yankılanmıştı.

Shakira, son yayınladığı şarkıyla çocuklarının babası ve eski sevgilisi olan Pique'yi hedef almıştı. Pique'den de Shakira'ya yanıt gecikmedi.

Shakira yaşadıklarından sonra yayınladığı yeni şarkısıyla Pique’den adeta intikam aldı.

Ünlü şarkıcı, Arjantinli DJ Bizarrap ile 11 Ocak Çarşamba günü YouTube'da paylaşılan yeni parçada şarkıcı, Piqué'nin 23 yaşındaki yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye atıfta bulunuyor.

Shakira şarkıda şu sözlere yer veriyor: “Seninle geri dönmüyorum, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ sadece ben müzik yapıyorum” derken sözlere şu şekilde devam ediyor:

“Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin/ Bir sürü spor salonuna gittin ama biraz da beynini çalıştır.”

SAATLİ GÖNDERME GELDİ

Shakira’nın bu sert göndermesine Pique de sessiz kalmadı. Pique cuma günü bir Twitch yayınında Casio saatini göstererek adeta Shakira’ya nispet yaptı.

Ünlü futbolcu, “Casio bize kol saatleri gönderdi. Casio ile bir sponsorluk anlaşmasına vardık” dedi. Ayrıca, Casio’nun muhteşem bir saat olduğunu ve bir ömür boyu kullanılabileceğini söyledi.