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Rafael Nadal: Beni değil Messi'yi seçin

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kendisinin de adaylar arasında gösterildiği Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu olarak Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin seçilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:29
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Nadal'dan Messi açıklaması

Rafael Nadal: Beni değil Messi'yi seçin
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Spor dünyasının en prestijlileri arasında kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adaylarını sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından değerlendiren Nadal, "Laureus Ödülleri'nde, yılın erkek sporcusu adayları arasında yeniden gösterilmekten onur duydum ama Lionel Messi, bu ödülü gerçekten sen hak ediyorsun." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Avustralya Açık ve Fransa Açık'ı kazanarak toplam grand slam turnuvası şampiyonluğu sayısını 22'ye yükselten Nadal, Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın çıkışına imza atan sporcular arasında gösterilen vatandaşı genç tenisçi Carlos Alcaraz'a da destek verdi.

Messi, geçen yıl FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği üstün performansla Arjantin'in 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmasında başrolü oynamış ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmişti. 19 yaşındaki Alcaraz ise biri ABD Açık olmak üzere geçen yıl 5 turnuvadan zaferle ayrılarak dünya sıralamasında zirveye çıkan en genç erkek tenisçi olmuştu.

Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde, yılın erkek sporcusu adayları arasında, Nadal ve Messi'nin yanı sıra Kylian Mbappe, Stephen Curry, Armand Duplantis ve Max Verstappen yer alıyor.

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