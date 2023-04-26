Şarkıcı Sıla ve İlker Kaleli'nin başlattığı 'Bir Elimden Sen Tut' kampanyası hayata geçti

İlker Kaleli ile sevgilisi Sıla Gençoğlu’nun üç depremzede çocuğun bütün eğitim masrafını üstlenmesinden 'Bir Elimden Sen Tut' adlı proje doğdu. Söz konusu proje, Berfu Yenenler-Eser Yenenler çiftinin de dahil olmasıyla daha da güçlendi

Şarkıcı Sıla ve İlker Kaleli'nin başlattığı 'Bir Elimden Sen Tut' kampanyası hayata geçti

EDİTÖR: Özge Ceren ÇİMEN

6 Şubat depreminde anne veya babasını kaybetmiş ya da yaralanmış çocukların eğitim alabilmeleri için şarkıcı Sıla Gençoğlu ile sevgilisi İlker Kaleli, Berfu-Eser Yenenler çiftiyle bir araya geldi.

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Ünlü isimler Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Eğitim Derneği (TED) aracılığıyla ‘Bir Elimden Sen Tut’ adlı projeyi hayata geçirdiler.

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Bu fikir, Sıla ve İlker Kaleli’nin canlı yayında üç çocuğun hayatları boyunca eğitim masraflarını üstlenmesiyle ortaya çıkmıştı. Berfu-Eser Yenenler’in de dahil olmasıyla güçlenen proje ‘Bir Elimden Sen Tut’ adıyla hayata geçti.

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"SEN ÇOCUKKEN KAÇ YAŞINDAYDIN?"

Görüntü yönetmenliğini ve kurgusunu Mikail Yılmaz’ın müziğini Burak Erkul’un yaptığı tanıtım filminde ünlülerin söylediği o duygu dolu sözler:

Sen çocukken kaç yaşındaydın, hatırlıyor musun? Önünde koca bir hayat, bilmediğin onca şey… Binlerce çocuğumuz için zaman durdu o sabah... Zaman hepimiz için çabuk geçiyor. Yıllar çoğumuz için bir an... Benim astronot olmam için artık çok geç ama onlar için değil ve şimdi her zamankinden daha çok bize ihtiyaçları var. Belki birçok şey için geç kaldık. Artık geç kalmayalım...

Daha çok çocuğun burs alabilmesi için kampanyayı hayırseverlere duyurmak isteyen ünlü isimler bir tanıtım filmi çekti.

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