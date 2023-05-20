Sıla'nın 19 Mayıs stili ayakta alkışlandı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Ankara'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserinde, kendisine özel tasarlanan kostümüyle izleyicilere sürpriz yaptı.

Sıla'nın 19 Mayıs stili ayakta alkışlandı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserinde pop müziğin güçlü sanatçısı Sıla Gençoğlu sahneye çıktı.

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Atatürk Orman Çiftliği'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konsere katılan on binlerce genç Sıla hayranı, sevdikleri şarkılarla bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar.

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Sıla sahnede şarkılarının yanı sıra bayram konseri anısına kendisine özel olarak tasarlanan kostümüyle de büyük beğeni topladı. Smokinden stilize edilmiş, kravatı, gömleği ve ceketiyle seyirciden alkış aldı.

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Sanatçı, 19 Mayıs kutlamasını ''Ne kadar kıymetli, önemli bir bayramda beraberiz hepimizin bayramı coşkuyla kutlu olsun.'' sözleriyle gerçekleştirdi.

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