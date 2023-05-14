Şarkıcı Sıla 15 Mayıs dileğini paylaştı

Sadece başarılı sahnesiyle değil aynı zamanda özel hayatıyla da magazinin önemli gündem maddelerinden olan Sıla, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile takipçilerine 15 Mayıs gününe dair bir dileğini iletti.

Pek çok ünlü isim gibi yapacağı tercihe dair paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan Sıla, bu defa takipçilerini seçim sonrasına götürdü ve 15 Mayıs'ta nasıl bir Türkiye'ye uyanmak istediğini yazdı.

Sıla, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi sabahı milletçe yeni, aydınlık ve laik bir güne uyanmayı diliyorum."