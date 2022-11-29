Şarkıcı Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı

Şarkıcı Sıla Gencoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği beyin kanamasının ardından dün tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Şükrü Gençoğlu'nun ikindi vakti Alsancak Hocazade Camii'ndeki cenazesine, kızı Sıla Gençoğlu, eşi Ömür Gençoğlu ve sevenlerinin yanı sıra şarkıcının oyuncu erkek arkadaşı İlker Kaleli katıldı. Sıla, cenazede taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.