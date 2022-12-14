İki hafta önce babasını kaybeden şarkıcı Sıla, konserinde sevenleriyle dertleşti

Başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, 28 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde babasını son yolculuğuna uğurlayan Sıla, daha önceden planlanan konserini iptal etmeyerek sahneye çıktı. Önceki akşam İstanbul'da sahneye çıkan şarkıcı, sevenleriyle de dertleşti.

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Sahneye siyah uzun bir elbise ile çıkan Sıla, peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkı aralarında konuşan şarkıcı, babasının ölümüyle ilgili, "Sizlerle birlikte olduğum için çok memnunum. Hayatın akışında biliyorsunuz dünyaca şey yaşıyoruz. Türlü duygular, türlü başımıza gelenler. Sahnede sizinle aramızda kurduğumuz bağ tamamen sizinle bu duyguları paylaşmak bölüşmek üstüne. Biraz birbirimizden yük almak üstüne. Yine böyle olacağına gönülden inanıyorum. Dertleşeceğimiz, güleceğimiz şahane bir akşam olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.