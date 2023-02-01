Sıla'nın sahnede gözleri doldu sesi titredi. Üç ay önce babasını kaybetmişti

Ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz kasım ayında babası Şükrü Gençoğlu'nun (73) vefatıyla yıkılmıştı. Şarkıcı, geçtiğimiz gün Kıbrıs Les Ambassadeurs Otel'de konser verdi.

Konser sırasında oldukça duygulanan şarkıcı Yan Benimle şarkısını söylerken gözleri doldu, sesi titredi. Şarkı bitiminde seyirci ile dertleşen Sıla, “Bu şarkı babamın en sevdiği şarkıydı, O benim içimde bir yerlerde ve bu gece burada biliyorum beni dinliyor” dedi.