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  • Sıla'nın sahnede gözleri doldu sesi titredi. Üç ay önce babasını kaybetmişti

Sıla'nın sahnede gözleri doldu sesi titredi. Üç ay önce babasını kaybetmişti

Ünlü şarkıcı Sıla, 3 ay önce babası Şükrü Gençoğlu'nun vefatıyla yıkılmıştı. Sıla, konserinde 'Yan Benimle' şarkısını söylerken gözleri doldu ve sesi titredi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:56
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Üç ay önce babasını kaybetmişti! Sıla'nın sahnede gözleri doldu sesi titredi

Sıla'nın sahnede gözleri doldu sesi titredi. Üç ay önce babasını kaybetmişti
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Ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz kasım ayında babası Şükrü Gençoğlu'nun (73) vefatıyla yıkılmıştı. Şarkıcı, geçtiğimiz gün Kıbrıs Les Ambassadeurs Otel'de konser verdi.

Konser sırasında oldukça duygulanan şarkıcı Yan Benimle şarkısını söylerken gözleri doldu, sesi titredi. Şarkı bitiminde seyirci ile dertleşen Sıla, “Bu şarkı babamın en sevdiği şarkıydı, O benim içimde bir yerlerde ve bu gece burada biliyorum beni dinliyor” dedi.

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