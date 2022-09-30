Teoman'dan evlilik açıklaması. ''Şebnem Ferah ile evleniriz'' demişti!

Rock müziğin sevilen ismi Teoman, geçtiğimiz haftalarda, "Şebnem Ferah ile her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye…" açıklamasıyla şaşırtmıştı. Önceki gün Bebek’te görüntülenen Teoman, bu açıklamaların ardından basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

"EVLİLİK İÇİN YAŞLANDIM"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 54 yaşındaki ünlü isim, "Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık. Şebnem Ferah benim çok yakın arkadaşım. Çok eskiden aramızda şaka amaçlı öyle bir diyalog geçmişti, durum bu" dedi.

TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

Teoman, 2012'de 12 yıllık arkadaşı Ayşe Kaya ile dünyaevine girmişti. İkili, 2015 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden Zeyno Yakupoğlu (8) adında bir kızları bulunuyor.

