Teoman'a mahkemeden şok. 500 bin liralık dava reddedildi

Rock müziğin sevilen ismi Teoman’ın, 2001 yılında çıkardığı 'Gönülçelen' adlı albümünde yer alan, söz ve müziği kendisine ait ‘Mavi’ adlı şarkısının reklamlarda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla, 2016’da bin liralık maddi, 500 bin liralık ise manevi tazminat talebiyle açtığı davada mahkeme kararını verdi.

HER BİR ESER KENDİNE ÖZGÜ, BENZERLİK YOK

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme dosyanın bilirkişiden döndüğünü ve rapora göre reklam filmlerinde herhangi bir ihlal bulunmadığı, eserlerin tonlarının, melodilerinin farklı olduğu ve her bir eserin kendine özgü olduğu, benzerlik olmadığı belirtildi.

500 BİN TL'LİK DAVA REDDEDİLDİ

Duruşmada davacı Teoman’ın avukatı itirazlarının devam ettiğini belirterek davanın kabulünü istedi. Davalı prodüksiyon şirketi avukatı ise ihlal olmadığını ve bunun bilirkişi raporu ile sabit olduğunu söyleyerek davanın reddini talep etti. Mahkeme, bilirkişi raporunu da dikkate alarak eserlerin farklı olduğunu ve araştırılacak başka hususun kalmadığı gerekçesiyle davacı Teoman'ın 500 bin liralık manevi tazminat talepli davasının reddine karar verdi.



