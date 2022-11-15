15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Teoman'a mahkemeden şok. 500 bin liralık dava reddedildi

Teoman'a mahkemeden şok. 500 bin liralık dava reddedildi

Şarkıcı Teoman’ın söz ve müziği kendisine ait şarkısının reklamlarda rızası dışında kullanıldığı iddiasıyla bir prodüksiyon şirketine açtığı manevi tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Alınan bilirkişi raporuna göre eserin farklı olduğu gerekçesiyle dava reddedildi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:55
Takip Et

Teoman'a mahkemeden kötü haber

Teoman'a mahkemeden şok. 500 bin liralık dava reddedildi
+
Aa
-

Rock müziğin sevilen ismi Teoman’ın, 2001 yılında çıkardığı 'Gönülçelen' adlı albümünde yer alan, söz ve müziği kendisine ait ‘Mavi’ adlı şarkısının reklamlarda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla, 2016’da bin liralık maddi, 500 bin liralık ise manevi tazminat talebiyle açtığı davada mahkeme kararını verdi. 

HER BİR ESER KENDİNE ÖZGÜ, BENZERLİK YOK

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme dosyanın bilirkişiden döndüğünü ve rapora göre reklam filmlerinde herhangi bir ihlal bulunmadığı, eserlerin tonlarının, melodilerinin farklı olduğu ve her bir eserin kendine özgü olduğu, benzerlik olmadığı belirtildi.

500 BİN TL'LİK DAVA REDDEDİLDİ

Duruşmada davacı Teoman’ın avukatı itirazlarının devam ettiğini belirterek davanın kabulünü istedi. Davalı prodüksiyon şirketi avukatı ise ihlal olmadığını ve bunun bilirkişi raporu ile sabit olduğunu söyleyerek davanın reddini talep etti. Mahkeme, bilirkişi raporunu da dikkate alarak eserlerin farklı olduğunu ve araştırılacak başka hususun kalmadığı gerekçesiyle davacı Teoman'ın 500 bin liralık manevi tazminat talepli davasının reddine karar verdi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
1
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
2
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
3
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
4
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
5
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
6
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
7
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Adıyaman’da motosiklet ve kamyonet sürücüleri çarpıştı: 2 ağır yaralı
﻿Adıyaman’da motosiklet ve kamyonet sürücüleri çarpıştı: 2 ağır yaralı
﻿Adıyaman’da motosiklet ve kamyonet sürücüleri çarpıştı: 2 ağır yaralı
﻿O ölümcül hastalık yine hortladı
﻿O ölümcül hastalık yine hortladı
﻿O ölümcül hastalık yine hortladı
﻿İzmir İzfaş 69 işçi alacak
﻿İzmir İzfaş 69 işçi alacak
﻿İzmir İzfaş 69 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.