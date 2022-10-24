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Teoman’dan EYT açıklaması. ''Belki ben de emekli olurum''

Şarkıcı Teoman, Meclis’e gelmesi beklenen EYT yasası ile ilgili "Ben zaten yarı emekliyim. Sigorta primlerim var mı bilmiyorum? Büyük ihtimalle vardır sigortam. Bu yasayla belki de emekli olurum" dedi. 

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:46
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Teoman: EYT çıkarsa belki ben de emekli olurum

Teoman’dan EYT açıklaması. ''Belki ben de emekli olurum''
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Şarkıcı Teoman, önceki gün spor tarzıyla Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 

Snob Magazin’de yer alan habere göre; Rahatlıktan yana olduğunu ve eşofmanlarıyla gezmeyi sevdiğini söyleyen şarkıcı, emeklilik planları ve meclise gelmesi beklenen EYT yasasıyla ilgili konuşup "Ben zaten yarı emekliyim. Sigorta primlerim var mı bilmiyorum? Büyük ihtimalle vardır sigortam. Bu yasayla belki de emekli olurum" dedi. 

Geçtiğimiz günlerde Sinan Çetin'in oğlu Cemo Çetin'in çektiği kısa filmde Berrak Tüzünataç ile kamera karşısına geçen Teoman, kariyerinde hiç bir zaman oyunculuğu ciddiye almadığını söyleyip şöyle konuştu: 

"Geçen kısa film tadında bir iş yaptık, Sinan Çetin'in oğlu Cemo çekti onu. O benim elimde büyümüş biri o ısrar etti, ben gönülsüzdüm ama iyi ki de olmuşum. Benim çok ciddiye aldığım bir şey değildi oyunculuk. Hiç oyuncu olmayı düşünmedim eski filmlerim de şansa oldu, eğlenelim diye yaptığımız bir şeydi. Bu işte de oyunculuk yaptım sayılmaz, yönetmen ne derse oyun yaptım"

EVLİLİK BEKARLIKTAN ZOR

Rahatlığı sevdiği için eşofmanla gezdiğini söyleyip "Ben yarı emekliyim" diyen Teoman, sözün yılbaşına kadar çıkması planlanan EYT yasasına gelmesiyle, SGK primlerinin olup olmadığından habersiz olduğunu anlatıp "Belki bende emekli olurum güzel olur. Benim bütün finansal işlerimi ofisten yaparlar. Ben hiç bir şey bilmem. Ne kazandığımı ne de harcadığımı bilirim. Ben biraz çocuk gibi yaşayan biriyim. Büyük ihtimalle vardır sigortam" şeklinde konuştu. 

Teoman ayrıca kendisi için artık evlilik defterinin kapandığını söyleyip "Bence evlilik daha zor. Bana evlilik zor geliyor, bekarlık güzel. Evde ev işlerini yapan yardımcılarım var, ben çocuk gibi yaşıyorum. Defter kapandı artık benim için" dedi. 

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