Sarri'den Mourinho'ya: Sen tam bir baş belasısın

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, Roma teknik direktör Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sarri'den Mourinho'ya: Sen tam bir baş belasısın

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Lazio, Roma'yı konuk etti.

Dün oynanan derbi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve kazanan çıkmadı.

Mücadele sonrası basın toplantısında açıklama yapan Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, Roma teknik direktörü Mourinho ile arasında geçen diyaloğu açıkladı.

''BAŞ BELASISIN! DEDİM''
Maç öncesi Mourinho ile görüştüklerini ifade eden Sarri, "Mourinho ile karşılaştığımızda ona, 'Sen tam bir baş belasısın!' dedim. O da bana, 'Sen de öylesin!' diye cevap verdi. Mourinho'yu seviyorum ama karakteri için aynı şeyi söyleyemem." ifadelerini kullandı.

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