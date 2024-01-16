Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti

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Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti
Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Roma kulübü, "Mourinho ve ekibi kulüpten hemen ayrılacaklar." şeklinde bir açıklama yaptı.

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Roma'nın sahibi Dan Friedkin, "Jose'ye Roma'ya katıldığı günden beri gösterdiği ilgi ve sadakat için minnettarız. Fakat, kulübün çıkarları doğrultusunda acilen bir değişikliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Jose ve ekibine gelecek hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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AVRUPA'DA BAŞARI SAĞLADI AMA

Roma, 2022'de ilk UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kazanan ve geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkan Jose Mourinho ile 2021 yılından beri çalışıyordu.

Mourinho, sarı kırmızılı takımda 138 maç yönetti ve 1.70 puan ortalaması elde etti.

Mourinho ile Roma, bu sezon 20 lig maçında 8 galibiyet ve 7 yenilgi aldı ve 9. sırada bulunuyor.

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