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Doların neden yerinde saydığı ortaya çıktı. Merkez Bankası iki haftada 7 milyar doları erimiş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri iki haftada mum gibi eridi. Geçen hafta 4 milyar dolar kayıp yaşayan TCMB'nin bu haftaki kaybı 3 Milyar dolar. Bu kayıpların neden dolar kurunun sabit kaldığınının göstergesi olduğu belirtiliyor

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:13
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TCMB'nın rezervleri 2 haftada 7 milyar dolar düştü. Doların neden yerinde saydığı ortaya çıktı

Doların neden yerinde saydığı ortaya çıktı. Merkez Bankası iki haftada 7 milyar doları erimiş
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde iki haftada büyük düşüş yaşandığı ortaya çıktı. 

Buna göre, 17 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 241 milyon dolar azalışla 73 milyar 389 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Şubat'ta 75 milyar 630 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 797 milyon dolar azalarak 50 milyar 7 milyon dolardan 49 milyar 210 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 39 milyon dolar azalışla 125 milyar 638 milyon dolardan 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.

TCMB'NİN REZERVLERİNDE GEÇEN HAFTA DA 4 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen hafta da sert düşüş yaşanmıştı.  TCMB toplam rezervleri 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3,99 milyar dolar azalarak 125,64 milyar dolara geriledi. Böylece rezervlerde 2022'den bu yana en sert gerileme yaşanmıştı. Bu haftaki 3 Milyar 39 Milyar dolarlık kayıpla birlikte Merkez Bankası'nın iki haftalık rezerv düşüşü 7 milyar doları aştı.  

 

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