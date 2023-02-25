Ali Babacan’dan ekonomik kriz uyarısı. Yeni bir dalga daha gelebilir

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuk olduğu TV5 televizyonunun programında soruları yanıtladı.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki Kahramanmaraş depremleri sonrası gezdiği deprem bölgelerinden gözlemlerini aktaran Ali Babacan, bölgede STK’lar ile merkezi hükümetin bir arada çalışamadığını ve kimi köylerde hala ciddi sıkıntıların yaşandığını belirtti.

YENİ KRİZ UYARISI

Babacan, "Bu depremde büyük bir servet kaybı yaşandı. Bu depremde ciddi bir finansman ihtiyacı oluştu. Bu sadece iç finansmanla çözülecek bir sorun değil. Çünkü depremin yaralarını sarabilmek için harcanacak rakamların çoğu cari açığı artıracak rakamlar. İç finansmanın yanında bir de dış finansman gerekiyor. Türkiye yeteri kadar döviz kaynağı bulamazsa bu depremin yaralarını sarmak için yeni bir ekonomik kriz dalgası daha gelebilir. Çok dikkatli yürütülmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz" dedi.