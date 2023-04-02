Çarşaf giymemek için şampiyonluktan vazgeçti. Satranç kraliçesi Suudi Arabistan’a gitmeyi reddetti

Editör: Naim ARIOĞLU

Sosyal medyada yayılan Satranç oyuncusu Anna Muzychuk’un Suudi Arabistan’daki turnuvalara katılmayacağını açıklaması büyük yankı uyandırmıştı.

Muzychuk, Suudi Arabistan’ın kadınlara yönelik kısıtlamalarını protesto etmek için 2017 yılında düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası’na ve Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası’na katılmadı.

"İKİNCİL BİR YARATIK OLARAK HİSSETMEK İSTEMİYORUM"

Oyuncunun Facebook paylaşımında bu durumu şu ifadelerle açıkladığı görüldü:

'İki tane dünya şampiyonu unvanını teker teker kaybedeceğim. Sadece Suudi Arabistan'a gitmediğim için. Başka birinin kurallarına göre oynamadığım için, tesettür giyim giymediğim için, dışarıya yanımda birisiyle çıkmak istemediğim ve aslında kendimi 'ikincil bir yaratık' olarak hissetmek istemediğim için.'

Suudi Arabistan’ın kadınlara yönelik kısıtlamalarına maruz kalmak istemediğini belirten Muzychuk, iki dalda dünya şampiyonluğu unvanını kaybetmeyi göze aldığının altını çizdi ve kendi ilkelerinin arkasında duracağını açıkladı.

2017 yılına ait Suudi Arabistan’daki turnuvaların katılımcı listelerine bakıldığında Anna Muzychuk’un adının yer almadığı ve Muzychuk'un bahsettiği gibi yarışmalara katılmadığı görüldü. Bu hamlesiyle Muzychuck Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz Al Saud’un adını taşıyan 2 milyon dolarlık ödülü kazanma fırsatını kendi rızasıyla reddetti.

ÇARŞAF GİYMEYİ REDDEDİNCE UNVANINI DA KAYBETTİ

Dünya satranç şampiyonu Anna Muzychuk çarşaf giymek istemediği için unvanı koruma şansını kybetti ve olay üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

Tam bir yıl önce iki şampiyonluk birden kazandım. Satranç dünyasındaki en mutlu insan bendim. Ama bu kez kendimi kötü hissediyorum. Bundan önceki 10 turnuvada kazandığımdan daha fazlasını kazanabileceğim bir yarışa katılmamaya karar verdim. Çarşaf giyerek ve sokaklarda erkek eşliğinde yürüyerek başkalarının kurallarına göre yaşamak istemiyorum.

Şampiyon satrancının kız kardeşi Mariya da aynı sebeplerle İran'da gerçekleşen turnuvaya katılmadı.