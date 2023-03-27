Tahliye edildikçe kadınları öldürdü. 38 yılda 3 cinayet

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 38 yılda iki resmi nikâhlı eşini öldüren, son olarak da birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi öldürüp, gömdüğü ileri sürülen Necati Akpınar'ın kızı Alev Sevindik, "Bana da zarar verebileceğini düşündüğüm için sürekli evin balkonuna çıkıp, babam gelmiş mi diye kontrol ettim. Daha sonra, eşimi uyandırıp, yaşananları anlatım. Ardından da polise gidip, ihbar ettim" dedi.

Saruhanlı'da yaşayan Alev Sevindik, geçen yıl 31 Aralık saat 02.00 sıralarında eşiyle Saruhanlı Polis Merkezi'ne gidip babası Necati Akpınar'ın birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'nin cesedini İstasyon Mahallesi'ndeki evinin 50 metre ilerisindeki metruk bir eve gömdüğünü ihbar etti.

İhbarla, bölgeye gelen polis ekipleri, metruk evde geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmada polis, çukurda Menekşe'nin cansız bedenine ulaştı. Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mutlu Menekşe, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilirken, dini nikahla birlikte yaşadığı Necati Akpınar gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akpınar tutuklandı.

İKİ EŞİNİ DE ÖLDÜRDÜ, TAHLİYE EDİLDİ

Akpınar'ın 1984'te ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003'te ise ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Akpınar'ın 2020 yılında Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, olaydan yaklaşık 1 ay önce de Mutlu Menekşe ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

KIZI: EVE GİRDİĞİMDE BATTANİYEYE SARILI VAZİYETTE GÖRDÜM

Soruşturma sürerken 38 yılda ikisi resmi nikâhlı üç kadını öldüren Necati Akpınar'ı ihbar eden kızı Alev Sevindik'in ifadesine ulaşıldı.

İfadesinde, olay günü babasının kendisini aradığını belirten Sevindik, şunları söyledi:

Kızım, kadın kaçmış’ dedi. Ben de 'Borçlarını ödedin, kaçar tabii ki' dedim. Eve gelmemi istedi. Akşam saatlerinde gittim. Eve girdiğimde, giriş kapısının bulunduğu odada Mutlu Menekşe'yi yerde battaniye içinde üzerinin bir kısmı örtülü vaziyette olduğunu gördüm. Babam 'Bu kadın ölmüş' dedi. 'Sen mi yaptın?' diye sordum. 'İlaç içmiş' dedi. 'Madem sen yapmadın birilerini çağıralım' dedim.

Vücudunda darp izi var. Bir daha cezaevine giremem' diye karşılık verdi. 'Bunu arka tarafa götüreceğiz. Ben kaldıramam, yardım edeceksin' diyerek beni tehdit etti. Kadını gömeceği çukuru gösterdi. Ardından da evin üst katında bulunan bavulları indirmemi söyledi. Daha sonra kadını battaniyeyle sürükleyerek evin dışına çıkarıp, babamın kazdığı çukura götürdük. Daha sonra 'Eşim beni arıyor. Şimdi buraya gelmesin, ben gideyim' dedim. Babam da 'Sakin ol, git o zaman' dedi.

Korkudan kendimde değildim. Eve gittiğimde babamın bana da zarar vereceğini düşündüğüm için sürekli evin balkonuna çıkıp, babam gelmiş mi diye kontrol ettim. Daha sonra, eşimi uyandırıp, yaşananları anlatıp, babamı ihbar edeceğimi söyledim. 02.00 sıralarında polise gidip, ihbarda bulundum ve Menekşe'yi gömdüğü yeri gösterdim.

"BİRLİKTE YAŞADIĞI ÜÇ KADINDA DA DARP İZİ VAR"

Mutlu Menekşe'nin vücudundaki darp ve yanıklarla ilgili olarak ise Sevindik, ifadesinde şöyle dedi:

Son bir haftadır bacaklarının ağrıdığını, bu nedenle yerinden kalkamadığını ve altına kaçırdığını söylediği için Mutlu Menekşe'ye hasta bezi aldım. Bu nedenle babamın evine rutin olarak gitmeye başlamıştım. Mutlu Menekşe'nin çene kısmı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde morarma vardı. Sorduğumda, düştüğünü söyledi.

Babama da Mutlu Menekşe'nin sırtındaki ve karnındaki yanıkları sordum. Duş aldığı suyun sıcak olmasından kaynaklandığını söyledi. Babam cezaevinden çıktıktan sonra birlikte yaşadığı 3 kadında da darp izleri vardı. Şikayetlerini geri çekmeleri nedeniyle babam ceza almaktan kurtuldu. Menekşe'deki morluk ve yanık izlerinin oluşmasıyla alakalı bana ne söylendiyse inandım. (DHA)