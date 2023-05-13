'Sattığın çadırların paraları nerede?' Zafer Arapkirli Kerem Kınık’ın peşini bırakmıyor

Çadır satışıyla tepkilerin odağında olan ve dün istifa eden Kerem Kınık’a yönelik paylaşım yapan Zafer Arapkirli “Sattığın çadırların paralarını geri ver.” dedi.

'Sattığın çadırların paraları nerede?' Zafer Arapkirli Kerem Kınık’ın peşini bırakmıyor

Türkiye’yi yasa boğan depremlerde çadır, kan ve konserve satmasıyla eleştirilerin odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık dün depremden aylar sonra nihayet istifa etti.

İstifa çağrılarına kulak asmayan Kınık seçime 2 gün kala görevini bıraktı.

Gazeteci Zafer Arapkirli ise Kınık’ın peşini bırakmayarak sattığın çadırların paralarını sordu.

"SATTIĞIN ÇADIRLARIN PARALARINI GERİ VER"

Arapkirli şu ifadeleri kullandı:

YETMEZ KEREM!.. Sattığın çadırların paralarını geri ver.

90 gündür Kerem’in arkasında durup, 2 gün kala “git de daha fazla zarar görmeyelim” diye kışkışlayan irade, bunu da talep etmeli.

O paraları geri verin. O paralarla başka yardımlar yapılsın. PARALARI GERİ VER KEREM!

ar.jpg

ERDOĞAN 'ÜZÜLDÜM' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay'ın çadır satmasıyla ilgili, "Bu konu beni de ciddi üzmüştür. Kızılay çadır satma fiilen giremez. Süratle yanlışı düzeltmesi gerekir." demişti.

YENİÇAĞ SABAH SAATLERİNDE REFİK SAYDAM’DAN ÖRNEK VEREREK YAYINLADI

Kınık istifa ettiği gün Yeniçağ Gazetesi olarak skandallarla anılan ve istifa etmesi beklenen Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a karşın 15 yıl Kızılay Başkanlığı yapan Refik Saydam’ı örnek verdik.

Kerem Kınık skandallarla gündemdeyken Refik Saydam’ın Kızılay’a kattıkları takdir topluyor.

Haber şöyle:

olda.jpg

REFİK SAYDAM

Mustafa Kemal Atatürk ile aynı yıl doğan Refik Saydam, Cumhuriyet döneminin önde gelen siyasetçilerinden ve sağlıkçıklarından. Saydam Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Sağlık Bakanıdır. 1914 Bakteriyoloji Enstitüsü'nü örgütleyerek tifo, dizanteri, veba ve kolera aşılarının, tetanos ve dizanteri serumlarının burada üretilmesini ve I. Dünya Savaşı boyunca ordu ihtiyacının karşılanmasını sağladı.

Ayrıca 1928 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsünü ve Mektebini, İstanbul ve Ankara’da verem savaş dispanserlerini kurdu. 1938’den sonra İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği ve 15 yıl Kızılay Başkanlığı yaptı. Üstelik Saydam Ankara’daki tek evini de Kızılay’a bağışladı. Refik Saydam 8 Eylül 1942 yılında İstanbul’da vefat etti.

KEREM KINIK

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Deprem felaketinin ardından AHBAP’a çadır satan ve adı birçok skandala imza atan Kızılay Başkanı Kerem Kınık gündemde.

fv3bivgwaaqul3r-001.jpg

Kızılay Başkanı Kerem Kınık AHBAP’a çadır satışının ortaya çıkmasının ardından istifa etmesi yönünde eleştiriler gelmişti. Öte yandan deprem felaketi sonrası vatandaşların depremzedeler için Kızılay’a bağışladığı yardımlar İsmailağa Cemaati’nin kaçak yurtlarından çıkmıştı.

Kızılay’ın Avrupa’nın en büyük çadır fabrikalarından biri olan Ankara’daki çadır üretim tesisini AKP’li Ali Gökşin’e kiraladığı öne sürülmüştü. Yine Kızılay’ın 35 tırlık çadırı depoda beklettiği iddia edilmişti. Eleştirilerin odağındaki Kınık, çadır satışını gayet doğal bir şeymiş gibi onayladı. Vatandaşların ve siyasi isimlerin istifa çağrılarına ise kulaklarını kapattı.

ÖĞLEN SAATLERİNDE KINIK İSTİFA ETTİ

Bu haberin ardından Kınık öğle saatlerinde istifa ettiğini duyurdu. Kınık "Kızılay Genel Başkanı" şeklindeki profil açıklamasını, "Kızılay Gönüllüsü" olarak değiştirdi.

kerem-kinik.webp

İlgili Haberler
Kerem Kınık skandallarına dini alet etti. Kur'an'dan ayet paylaştı
Yeniçağ sabah Refik Saydam'dan örnek verdi. Yüzü kızaran Kerem Kınık öğleden sonra nihayet istifa etti
Soldaki kişinin ismini biliyor musunuz? 15 yıl Kızılay'a başkanlık yaptı tek evini Kızılay'a bağışladı. Sağdaki istifa etmedi
Zafer Arapkirli Kızılay Başkanı'nın yeni olayını açıkladı. Arapkirli Kerem Kınık'ı ensesinden yakaladı bırakmıyor
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'ten yabancı sınırı hakkında flaş açıklama! 'Asıl sorunu kaçırıyorsunuz'
Şenol Güneş'ten yabancı sınırı hakkında flaş açıklama! 'Asıl sorunu kaçırıyorsunuz'
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken seçmen nelere dikkat etmelidir?
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken seçmen nelere dikkat etmelidir?
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
Son Haberler
Afyonkarahisar’da piknik faciası: 4 ölü Güncel
Afyonkarahisar’da piknik faciası: 4 ölü
Türk Dil Bayramı kutlu olsun Güncel
Türk Dil Bayramı kutlu olsun
Fatih Portakal sahte yazışmayı yapan hesabı buldu Güncel
Fatih Portakal sahte yazışmayı yapan hesabı buldu
Şanlıurfa'da bir evin bahçesinde iki el bombası bulundu Güncel
Şanlıurfa'da bir evin bahçesinde iki el bombası bulundu
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi an meselesi. Bomba gelişme Spor
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi an meselesi. Bomba gelişme
İdrar kaçıranlar için ameliyatsız çözüm ortaya çıktı Sağlık
İdrar kaçıranlar için ameliyatsız çözüm ortaya çıktı