Soldaki kişinin ismini biliyor musunuz? 15 yıl Kızılay'a başkanlık yaptı tek evini Kızılay'a bağışladı. sağdaki kişi ise

Editör: Gülsüm Acıyan

CHP MYK Yardımcısı Çiğdem Bayraktar Ör’ün sosyal medya paylaşımı gündem oldu. 15 yıl Kızılay Başkanlığı yapan Dr. Refik Saydam ve şu an çadır satışıyla gündem olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın karşılaştırılması dikkat çekti.

Kerem Kınık skandallarla gündemdeyken Refik Saydam’ın Kızılay’a kattıkları takdir topluyor.

REFİK SAYDAM

Mustafa Kemal Atatürk ile aynı yıl doğan Refik Saydam, Cumhuriyet döneminin önde gelen siyasetçilerinden ve sağlıkçıklarından. Saydam Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Sağlık Bakanıdır.

1914 Bakteriyoloji Enstitüsü'nü örgütleyerek tifo, dizanteri, veba ve kolera aşılarının, tetanos ve dizanteri serumlarının burada üretilmesini ve I. Dünya Savaşı boyunca ordu ihtiyacının karşılanmasını sağladı.

Ayrıca 1928 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsünü ve Mektebini, İstanbul ve Ankara’da verem savaş dispanserlerini kurdu.

1938’den sonra İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği ve 15 yıl Kızılay Başkanlığı yaptı. Üstelik Saydam Ankara’daki tek evini de Kızılay’a bağışladı. Refik Saydam 8 Eylül 1942 yılında İstanbul’da vefat etti.

KEREM KINIK

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Deprem felaketinin ardından AHBAP’a çadır satan ve adı birçok skandala imza atan Kızılay Başkanı Kerem Kınık gündemde.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık AHBAP’a çadır satışının ortaya çıkmasının ardından istifa etmesi yönünde eleştiriler gelmişti.

Öte yandan deprem felaketi sonrası vatandaşların depremzedeler için Kızılay’a bağışladığı yardımlar İsmailağa Cemaati’nin kaçak yurtlarından çıkmıştı.

Kızılay’ın Avrupa’nın en büyük çadır fabrikalarından biri olan Ankara’daki çadır üretim tesisini AKP’li Ali Gökşin’e kiraladığı öne sürülmüştü.

Yine Kızılay’ın 35 tırlık çadırı depoda beklettiği iddia edilmişti.

Eleştirilerin odağındaki Kınık, çadır satışını gayet doğal bir şeymiş gibi onayladı.

Vatandaşların ve siyasi isimlerin istifa çağrılarına ise kulaklarını kapattı.

BAYRAKTAR ÖR: KEREM KINIK İSTİFA

Çiğdem Bayraktar Ör paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Soldaki Değerli Dr. Refik Saydam

Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü kurdu. Aşı üretti. İhraç etti. 15 yıl Kızılay Başkanlığı yaptı.

Ankara’daki tek evini Kızılay’a bağışladı.

Sağdaki Kerem

Hani depremde çatır satan ve bunu hala savunan Kızılay Başkanı.

Kerem Kınık istifa!